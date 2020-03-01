Бројне медаље за митровачке кик боксере на Првенству централне Србије
Чланови Кик бокс клуб “Косовска Митровица остварили су велики успех на Првенству централне Србије које је одржано у Алексинцу.
Такмичари митровачког клуба освојили су осам медаља, од тога четири златне, три сребрне и једну бронзану.
Јован Смилић проглашен је за најбољег сениора у А класи и са овог такмичења кући је понео пехар.
Петар Симоновић првак је у категорији до 81 килограм а Василије Јовановић у категорији до 54 килограма.
Златом се окитио и Лазар Вуксановић у категорији до 67 килограма.
Сребро је припало Михајлу Димитријевићу, Страхињи Стојановићу и Павлу Маслаковићу у категорији до 63,5 килограма.