БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА КиМ
Лепосавић 028 83092 028 84709
Косовска Митровица 028 421140 028 421141
Звечан 028 664728
Дом Здравља Зубин Поток 064 8226710 064 8706844 028 460041
Косовска Каменица Здравствени центар 028 075013 028 074209
Гњилане 028 077311
Ново Брдо +377 44 577066
Косовска Витина 065 2513233 066 440990 065 8413233
Липљан кризни штаб Дом Здравља Помоћ за храну и лекове049 371588 038 86829 038 86280
Приштина 066 8110952
Косово Поље 038 84057 038 84094
Обилић ДЗ Обилић 028 467366 028 467066
Вучитрн Дом Здравља 028 467 572 028 467 572
Штрпце 029070639 029070568
Ораховац Амбуланта Ораховац Црвени Крст Председник штаба 044 960762 029 276931 044 653558 049 315575
Велика Хоча 044618957 045884549 Пећ 049198829
Клина+383 49 581247 +383 49 179275 +383 49 64836
Исток +383 49 247237 064 5958428
Србица 064 3492959 064 9648386
Гора +383 49 287418
Качаник 064 2905282