среда, 22. априла 2020. | 17:57
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БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА КиМ

Лепосавић 028 83092 028 84709

Косовска Митровица 028 421140 028 421141

Звечан 028 664728

Дом Здравља Зубин Поток 064 8226710 064 8706844 028 460041

Косовска Каменица Здравствени центар 028 075013 028 074209

Гњилане 028 077311

Ново Брдо +377 44 577066

Косовска Витина 065 2513233 066 440990 065 8413233

Липљан кризни штаб Дом Здравља Помоћ за храну и лекове049 371588 038 86829 038 86280

Приштина 066 8110952

Косово Поље 038 84057 038 84094

Обилић ДЗ Обилић 028 467366 028 467066

Вучитрн Дом Здравља 028 467 572 028 467 572

Штрпце 029070639 029070568

Ораховац Амбуланта Ораховац Црвени Крст Председник штаба 044 960762 029 276931 044 653558 049 315575

Велика Хоча 044618957 045884549 Пећ 049198829

Клина+383 49 581247 +383 49 179275 +383 49 64836

Исток +383 49 247237 064 5958428

Србица 064 3492959 064 9648386

Гора +383 49 287418

Качаник 064 2905282

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