уторак, 22. марта 2022. | 17:43
stremljenja
logo
mobile-logo
Најновије вести
Политика

Графит ОВК на згради Генералног конзулата Србије у Штутгарту

На згради Генералног конзулата Републике Србије у Штутгарту непознати yчиниоци синоћ су исписали графит који велича тзв. Ослободилачку војску Косова, саопштило је Министарство спољних послова.

 

Како се наводи у саопштењу, особље Генералног конзулата јутрос је уклонило графит са врата гараже и о инциденту обавестило надлежне органе Немачке.

“Министарство спољних послова Републике Србије најоштрије осуђује овај провокативни и вандалски чин и очекује да yчиниоци буду пронађени”, закључује се у саопштењу.

Подели на:
Повезане вести

Све права су задржана © Јединство - Панорама 2019,