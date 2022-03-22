Графит ОВК на згради Генералног конзулата Србије у Штутгарту

На згради Генералног конзулата Републике Србије у Штутгарту непознати yчиниоци синоћ су исписали графит који велича тзв. Ослободилачку војску Косова, саопштило је Министарство спољних послова.

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ако се наводи у саопштењу, особље Генералног конзулата јутрос је уклонило графит са врата гараже и о инциденту обавестило надлежне органе Немачке.

“Министарство спољних послова Републике Србије најоштрије осуђује овај провокативни и вандалски чин и очекује да yчиниоци буду пронађени”, закључује се у саопштењу.