Стефановић са амбасадором Алжира о КиМ, наставку сарадње…

Министар одбране Небојша Стефановић састао се данас са амбасадором Алжира у Србији Абделхамидом Шебшубом, коме је захвалио на принципијелној подршци по питању непризнавања једнострано проглашене независности тзв. Косова, те очувању суверенитета и територијалног интегритета наше земље.

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тефановић је истакао спремност Министарства за даљи наставак стратешког партнерства у области одбране, кроз војноекономску и војнообразовну сарадњу, као и у другим областима од заједничког интереса, наводи се у саопштењу.

Амбасадор Шебшуб честитао је Стефановићу ступање на нову дужност и пренео заинтересованост алжирске стране за интензивирање стратешког партнерства у домену војноекономске сарадње и усавршавања алжирског кадра у војнообразовним установама Министарства одбране Србије.