Владан Богдановић председник после другог круга избора

Инагуративна седница СО Клокот

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Клокоту јуче је одржана инагуративна седница Скупштине ове општине. Новоизабрани председник општине, Владан Богдановић,који је на ову функцију изабран после другог круга недвно одрних локлних избора и 15 одборника, 10 из редова српске заједнице и пет из редова албанске заједнице, положили су свечану заклетву у присутву грађана и представника ОЕБС-а, кососког министарства локалне самоуправе и представника УНМИК-а.

Обраћајући се присутнима, Богдановић је истакао да ће приоритет у његовом раду у наредном четворогодишњем периоду првенствено бити запошљавање младих, решавање инфраструктурних проблема, решавање проблема социјално угрожених становника општине и стварање бољих укупних услова за све који живе на територији општине Клокот.

С.И.