Амбасада САД: Политички застој скупо кошта Косово
Амбасада Сједињених Америчких Држава у Приштини затражила је од политичара на Косову да сарађују и формирају институције након дужег периода политичке блокаде. Истовремено, амбасада је поручила да то мора бити учињено уз поштовање Устава и одлука Уставног суда, уз упозорење на прилике које Косово због застоја пропушта.
Амбасада САД позвала је политичке лидере да интерес грађана ставе на прво место како би био окончан институционални застој.
„Политички лидери Косова треба да сарађују како би формирали институције у складу са Уставом и одлукама Уставног суда. Грађани Косова очекују од својих лидера да испуне обећање да ће деловати у најбољем интересу земље. Овај континуирани политички застој Косово кошта изгубљених прилика. Дошло је време да лидери ставе напредак и стабилност на прво место, за добро свих грађана“, рекао је портпарол амбасаде за Газету експрес.
Слична очекивања од политичких партија имају и друге амбасаде на Косову, наводећи да им је потребан „снажан партнер“ са којим могу да сарађују.
На ризик од још једне изгубљене године указано је и у извештају о Косову који је јуче усвојио Европски парламент, а у којем је поновљен став да је 2025. година била изгубљена за Косово.
У резолуцији се наводи да би Косово, због политичке ситуације, могло да изгуби финансијска средства из Плана раста, јер постоји бојазан да неће бити у стању да испуни неопходне критеријуме.
Европосланици су изразили забринутост и због немогућности Косова да више од годину дана формира функционалан сазив Скупштине и владу.