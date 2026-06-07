ЦИК: Обрађени гласови са 91,87% бирачких места, Самоопредељењу 43,60% гласова
Централна изборна комисија у Приштини обрадила је гласове са 91,87 одсто бирачких места на изборима за косовску скупштину, а према им резултатима Покрет Самоопредељење води са 43,60 одсто гласова, осносно 277.989 гласова.
На другом месту је Демократска партија Косова са 21,50 одсто, односно 137.122 гласа, а на трећем месту Демократски савез Косова са 17,97 одсто, односно 114.603 гласа, показују подаци објављени на сајту ЦИК-а.
Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, Алијанса за будућност Косова освојила је 7,23 одсто или 46.115 гласова.
Према до сада објављеним резултатима, Српска листа је освојила 4,88 одсто или 31.099 гласова.
Ови резултати не укључују гласове са условних бирачких места, гласове особа са посебним потребама и гласање бирача који су гласали ван Косова.
На биралишта је изашло 36,88 одсто гласача, а највећа излазност била је у српским срединама.
Укупна излазност мања је за осам одсто него на изборима у децембру 2025. године.