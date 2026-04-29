ЧУВАРИ ЗАВЕТА
Пише: Рада Комазец
Под вечним небом Косова и Метохије, тишина је постала најгласнији говор. У тој тишини, која настаје када се тиранија размахне свом својом неправдом, Срби трпе, не као поражени, већ као они који знају да ниједна ноћ није победила зору. Док се ланци стежу, народ се повлачи у своју тврђаву. То је тврђава сачињена од сећања на претке и наде у потомке. Под тим вечним небом свакa преорана њива, свака посечена шума, свако застрашивање, свака монтирана оптужница и свако тамничење остаје уписано у памћењу оних чија је то земља као што памте и Душана и Лазара. Глобално поље се мења и оно што је данас не мора да буде сутра. Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација и Устав Републике Србије нису се променили. По међународном праву на Косову и Метохији важећи су судови Уједињених нација и Републике Србије. Историја људске цивилизације често личи на непрекидну смену светлости и таме. У том мраку воља вође племена, односно тиранина постаје закон, а терор се шири простором који је замислио својим. Ако још запоседне туђу територију постаје као звер настојећи да је одузме и са њоме овлада. Тиранин шири терор и утерује страх верујући да му је то најсигурнији савезник. У таквом стању тиранин губи контакт са стварношћу, хапси, руши, тамничи, верујући да ће вечно владати аутохтоним народом, одузимајући му слободу. Када је Османско царство слабило, централна власт је губила контролу, а локални намесници, аге и бегови, спроводили су самовољу која је била још тежа за народ. Историјски континуитет насиља над Србима на Косову и Метохији оставио је дубоке трагове доводећи до тога да су Срби на многим деловима Косова и Метохије најугроженија заједница у Европи. Хапси се без основа, суди и пресуђује, тамничи и притиска на сваки могући начин. Процеси воде ка томе да се створи трајни осећај правне несигурности, улије страх где свако ко се замери властима или покуша повратити имовину постаје мета оптужнице. Крајњи циљ је прогон српског народа са Косова и Метохије. Изричу се доживотне пресуде, док тиранин и тамничар увек гледа у земљу, у оно што може да отме, преоре или огради. Зато је он увек поражен пред онима који гледају у небо. Под вечним небеским сводом сви освајачи изгледају као пролазне сенке. Њихови ланци колико год гвоздени били подложни су рђи времена. Тамничили су и Турци пет векова па су отишли. Османлијско царство, ипак, је била сила, а ови данас под заштитом Запада тлаче и не умеју да престану. Ако је Косово и Метохија протекторат Уједињених нација, а јесте, на снази је Резолуција 1244 што значи да је Косово и Метохија још саставни део Србије. Повлачењем УН и Кфора, КиМ би се по међународном праву вратило у окриље Републике Србије. И шта ће бити онда са утамниченим Србима. Покидаће се окови и ланци, утамничени угледаће светлост, а тамничари нестати кроз гудуре. Победа Срба под вечним небом није у сили коју тренутно немају већ у моралном тријумфу. Српско трпљење на Косову и Метохији није тек пуко подношење бола, то је статична херојска борба која траје вековима, претварајући се из историјског усуда у саму срж народног бића. Срби не трпе као робље које чека господара већ као чувари завета. То је трпљење са циљем. Сваки век под турским зулумом, сваки „данак у крви” и свака срушена црква у народу су схватани као привремено искушење на путу ка вишем циљу. Вековима су Срби на Косову научили да живе у двоструком свету. Споља, то је био живот покорности пред силом – турским пашама, арбанашким беговима или окупаторским војскама. Изнутра у тишини дома и под сјајем славске свеће, живела је несаломива стена. За косовског домаћина свака бразда је ров. Он трпи тако што излази на орање и онда када зна да га из оближњег шипражја посматрају очи оних који му желе нестанак. Када му тиранин отме трактор, он узима косу, када му посеку шуму, он сади ново дрво. Косовски домаћин трпи достојанствено, без јадиковања пред онима који га тлаче. То је она тешка српска тишина човека који седи на свом прагу док поред њега пролазе полицијске патроле, или му комшија друге вере узурпира пашњак. Он трпи неправду а поглед му је често упрт у небо. Не да види да ли ће киша, већ да потражи правду тамо где је тиранин не досеже. Он зна ако оде да ће отићи векови са њиме. Његово трпљење је највиша форма жртве јер он својом свакодневицом, знојем и пркосом, одржава пламен који вековна тиранија покушава да отме. Он чува заветну територију својим животом на њој.