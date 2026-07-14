Ђурић за РТС: Вашингтон покреће стратешки дијалог са Србијом, прва сесија у петак
Министар спољних послова Марко Ђурић изјавио је за РТС да је одлука о покретању стратешког дијалога између Србије и Сједињених Америчких Држава једна од најзначајнијих вести у односима две земље у последњих неколико година.
Министар спољних послова Марко Ђурић изјавио је да је одлука о покретању стратешког дијалога између Србије и Сједињених Америчких Држава једна од најзначајнијих вести у односима две земље у последњих неколико година.
Како је навео, у Вашингтону је донета одлука о отпочињању стратешког дијалога, а прва сесија биће одржана у петак.
„Први пут у историји, Србија и Сједињене Америчке Државе подижу односе на ниво стратешког партнерства“, рекао је Ђурић.
Према његовим речима, одлука администрације председника Доналда Трампа представља снажан политички сигнал не само Србији и њеним институцијама, већ и америчкој јавности и државним институцијама.
Резултат вишегодишњег дипломатског рада
Ђурић је оценио да је покретање стратешког дијалога резултат вишегодишњег дипломатског рада.
„Ово је нешто на чему смо радили много година, нешто што је у професионалном смислу једно од озбиљних достигнућа за све наше дипломате које су се за то бориле“, поручио је министар спољних послова.
Захвалио је председнику Србије Александру Вучићу на подршци том процесу.
„Председник Вучић је годинама подржавао наше напоре да унапредимо односе са САД и веома сам срећан и задовољан због тога што данас могу то да објавим“, рекао је Ђурић.
Министар је најавио да на позив америчког државног секретара Марка Рубија путује у Вашингтон, где ће учествовати на самиту у четвртак, док ће се у петак одржати прва сесија стратешког дијалога.
„Ово што се дешава у петак је заиста дипломатска, а и, рекао бих, политичка историја у односима Србије и САД“, нагласио је Ђурић.
Према његовој оцени, успостављање стратешког дијалога имаће позитивне ефекте и на економску сарадњу, међународни положај Србије и живот грађана.
„Мислим да ће и економија и грађани и међународни положај и углед Србије овиме додатно бити оснажени“, поручио је ресорни министар.
Објашњавајући значај новог оквира сарадње, Ђурић је навео да стратешки дијалог Србију сврстава у круг држава са којима Вашингтон има највиши ниво институционалне сарадње.
„То је буквално, ако бисмо правили паралелу између односа са Европском унијом и Сједињеним Америчким Државама, амерички кластер за Србију. То је стављање Србије у потпуно другу фиоку“, истакао је Ђурић.
Највиши ниво институционалне сарадње са САД
Говорећи о значају успостављања стратешког дијалога, Ђурић је оценио да Србија улази у круг земаља са којима САД имају највиши ниво институционалне сарадње.
„Србија данас долази у ситуацију у којој није била ни Југославија, да буде званично препозната као један од стратешких партнера САД“, истакао је Ђурић, наглашавајући да је то „српски национални интерес“.
Према његовим речима, такав статус је важан и због кључних државних и националних питања, пре свега Косова и Метохије, Републике Српске, као и очувања унутрашње стабилности Србије.
„Важно нам је и због КиМ, где се ослањамо на заштиту нашег народа, за Републику Српску, где смо прошле године имали озбиљно разумевање администрације председника Трампа за решавање проблема у Босни и Херцеговини“, навео је саговорник.
Ђурић је оценио да би нови ниво односа са Вашингтоном могао да има значајне економске ефекте, јер, како је навео, представља снажан сигнал страним инвеститорима.
„Једна Мађарска је направила квантни скок у својој економији када је добила статус стратешког партнера, па су бројне америчке финансијске институције, технолошке и друге компаније почеле да користе Будимпешту за деловање према Европи“, рекао је Ђурић.
„Србија испунила неопходне обавезе за отварање Кластера 3“
Осврћући се на европске интеграције, Ђурић је рекао да је Србија испунила обавезе неопходне за отварање Кластера 3 и да је Европска комисија годинама подржавала тај корак.
Подсетио је да је Народна скупштина усвојила велики број закона у оквиру реформског процеса, као и да је председник Србије последњих недеља имао бројне сусрете са европским лидерима.
„Синоћ смо у Паризу видели једну слику која заиста може све да нас испуни поносом – да је наш председник једини лидер једне европске земље која није чланица ни НАТО-а, ни Европске уније, ни те ‘коалиције вољних’, а који је позван као почасни гост“, рекао је Ђурић, оценивши да је то признање положају Србије у Европи.
На питање да ли очекује отварање Кластера 3, министар је поручио да је Србија учинила све што је било до ње.
„Што би Његош рекао: ‘Нада нема право ни у кога да убогаљује своје руке.’ Оно што можемо да кажемо јесте да смо ми учинили, мислим, све што је до нас“, навео је Ђурић.
Говорећи о тешкој саобраћајној несрећи у Црној Гори, у којој су страдали и повређени држављани Србије, изразио је саучешће породици погинуле особе и захвалио црногорским службама на брзој реакцији.
„Радници Клиничко-болничког центра ‘Подгорица’, као и спасиоци из Котора, Тивта и тог краја, учинили су све и свој посао обавили на изванредан начин“, истакао је министар, наглашавајући да су Амбасада Србије и конзулат били у сталном контакту са породицама повређених и пружали им неопходну помоћ.
Коментаришући посету председника Албаније Бајрама Бегаја Бујановцу, Ђурић је рекао да је она реализована у складу са законима Србије, уз поштовање свих протокола и присуство припадника Министарства унутрашњих послова.
Према његовим речима, развијање односа са Тираном у интересу је Србије, а критике те посете треба сагледати и у ширем политичком контексту.
„Посета председника Албаније је нормална билатерална активност једног шефа суседне државе који признаје и поштује статус Прешева, Бујановца и Медвеђе као дела наше земље“, нагласио је Ђурић.
Истакао је да Србија са Албанијом настоји да гради боље односе, упркос различитим ставовима о Косову и Метохији, као и да наставља да поштује права албанске националне заједнице у Србији.