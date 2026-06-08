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Добар одзив гласача у српским срединама

Изборни дан у Косовско Поморавље

 

Изборни дан у оквиру трећих по реду ванредних парламентарних избора на Космету када је у питању Косовско Поморавље данас протиче без већих проблема. Сва бирачка места отворена су на време, а одзив гласача у српским срединама већ од раних јутарњих сати је велики.
На неким гласачким местима као што је то случај у селима Горње Кусце и Коретиште српски гласачи су се сакупљени у већем броју заједнички упутили са српским тробојкама на брилашита.
Подсетимо да се на гласачким листићима налази укупно 21 политички субјекат- три коалиције, 17 политичких партија и један независни кандидат.
С.И.

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