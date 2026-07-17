Кос: Изјава Снежане Пауновић „ужасна“, не могу да замислим да и даље обавља министарску функцију
Европска комесарка за проширење Марта Кос оценила је у Европском парламенту да је изјава министарке државне управе и локалне самоуправе Снежане Пауновић о Косову „ужасна“. Кос је поручила да не може да замисли да након таквог јавног иступа Снежана Пауновић настави да обавља министарску функцију.
„Било је ужасно чути тако нешто 2026. године. Нећу понављати шта је рекла. Не могу да замислим да један министар може да настави да обавља свој посао након такве јавне изјаве“, рекла је Марта Кос, одговарајући на питања посланика током расправе у Одбору Европског парламента за Европски демократски штит (ЕУДС).
Кос: Изјава Снежане Пауновић „ужасна“, не могу да замислим да и даље обавља министарску функцију
Према њеним речима, Европска комисија и даље сматра да је место Србије у Европској унији, али да очекује јасне политичке сигнале и наставак реформи.
„Видели смо одређене мале помаке када је реч о процесу избора чланова РЕМ-а, као и корекције измена правосудних закона које су биле веома лоше“, навела је Кос.
Кос је оценила да политичка реторика има директан утицај на подршку европским интеграцијама и критиковала анти-ЕУ наративе који се, како је навела, годинама пласирају у јавности.
„Неприхватљиво је да земља кандидат користи антиевропску реторику. Европска унија је годинама оптуживана да организује протесте и меша се у унутрашња питања Србије, а то једноставно није тачно“, рекла је Кос.
Посебно је указала на значај усклађивања са заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ, наводећи да је са српским властима договорено постепено повећавање степена усклађености.
„Очекујемо да Србија пошаље јасан сигнал на којој страни историје жели да буде“, рекла је она.
У том контексту, упозорила је да ЕУ не може себи да приушти „тројанске коње“ међу будућим чланицама и најавила да ће Европска комисија крајем септембра представити предлог нових заштитних механизама за приступне уговоре.
Према њеним речима, приступни уговор Црне Горе требало би да послужи као модел за све будуће споразуме о приступању.
Комесарка је као кључне показатеље спремности кандидата за чланство навела јасну политичку опредељеност за улазак у ЕУ, слободне и поштене изборе, медијски плурализам и функционалне демократске институције.