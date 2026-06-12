Косовска Каменица: Запослени у школама протестовали због хапшења двојице директора
Запослени у неколико школа које наставу изводе на српском језику у Косовској Каменици одржали су получасовни миран протест због хапшења двојице директора школа у Косовској Каменици и Стрезовцу.
Протест је организован испред зграде Гимназије, Средње техничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“. Због хапшења двојице директора, у овим школама данас нема наставе, иако је у основном образовању последњи наставни дан.
Окупљањем су запослени у три школе поручили да се противе акцијама полиције и затражили да њихове колеге буду пуштене на слободу.
Полиција је привела Негована Васића, директора Основне школе „Братство“ из села Стрезовце и Драгана Крстића, директора Основне школе „Десанка Максимовић“ из Косовске Каменице. Њима је одређено задржавање до 48 сати.
Из Канцеларије за КиМ саопштено је да су припадници специјалних јединица полиције, под пуним наоружањем, најпре упали у породичне домове директора и извршили претрес, што је изазвало велики стрес и страх код чланова њихових породица, посебно деце.
Како се наводи, након тога су ушли и у школу „Братство“, одакле су, без законског основа, одузели школску документацију.