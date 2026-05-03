Курти најавио обнову џамије на северној обали Ибра; Радојевић: Ово је осетљиво питање
Вршилац дужности премијера у Приштини Аљбин Курти најавио је обнову џамије на северној обали реке Ибар, у близини главног моста, у општини северна Косовска Митровица, потписивањем споразума о сарадњи владе са Исламском заједницом за реконструкцију. Председник општине Северне Митровице Милан Радојевић каже да ће о овоме обавестити представнике међународне заједнице и затражиће од њих да општина Северна Митровица не буде „полигон за марширање Куртијевих милитаната“.
Курти је на Фејсбук налогу објавио да су заједно са муфтијом Наимом Тернавом, главним имамом Ведатом Сахитијем и министарком Сарандом Богујевци, потписали споразум о сарадњи за пројектовање и спровођење пројекта реконструкције “ибарске џамије”, тврдећи да се ради “о споменику од историјског и културног значаја“.
Председник општине Северне Митровице Милан Радојевић изјавио је да је да је изградња џамије осетљиво питање и да о њему треба да одлучује локална самоуправа, због чега ће се обратити и међународној заједници.
„Ово питање је веома осетљиво за грађане општине Северна Митровица, нарочито за већину Срба који живе у тој општини, јер отвара питање зашто са истим таквим жаром и интензитетом Курти не помаже обнову православног српског гробља у јужном делу Митровице, које је потпуно разорено. Зашто општина Јужна Митровица не дозвољава постављање звона на храму у јужном делу града, да се поново чују црквена звона“, упитао је Радојевић, у првој реакцији медијима.
Радојевић објашњава да општина Северна Митровица има своје надлежности које су одређене Законом о локалној самоуправи и да је о најави градње џамије сазнао из медија.
“Очекујемо да се закон поштује и да се централни ниво не меша у надлежности које су искључиво додељене локалним самоуправама, у овом случају конкретно општини Северна Митровица“, рекао је Радојевић.
Обавестиће у овом, као и у претходним случајевима, представнике међународне заједнице и затражиће од њих да општина Северна Митровица не буде полигон за марширање Куртијевих милитаната, јер се тиме, упозорава, не доприноси изградњи поверења међу заједницама, које је његовим доласком на власт озбиљно нарушено.
Појашњава и да је Курти најавом о џамији очигледно почео кампању за ванредне парламентарне изборе и да, као и у претходном периоду, свим силама удара на општину Северна Митровица.
“Као и у претходним посетама, најавама и отварању некаквих институција, није било никаквих консултација са општином Северна Митровица о најављеном пројекту рестаурације Ибарске џамије”, оценио је Радојевић.
Аљбин Курти је у објави навео да је џамија на Ибру, изграђена 1777. године а спаљена 2. маја 1999. године.