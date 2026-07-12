Изгубили смо новинарку, али и племенитог човека
САЊА НИКОЛИЋ КЕЦМАН
(1968 – 2026)
Напустила нас је наша драга колегиница, новинарка и уредница Сања Николић Кецман, Њен прерани одлазак оставља неизбрисиву празнину у нашој редакцији, али и у читавој медијској заједници која је у њој имала узор професионализма, честитости и непоколебљиве посвећености новинарском позиву.
Соња Николић Кецман је своју професионалну каријеру изградила у ЈЕДИНСТВУ у временима великих друштвених и технолошких промјена, остајући до последњег дана вјерна оном најфинијем, класичном новинарству. За њу је штампа била више од медија – била је то институција која има дужност да информише, образује и брани истину. Као новинарка, посједовала је дар да у мноштву информација препозна људску причу и да комплексне друштвене теме преточи у текстове који се читају у једном даху.
Сваком задатку приступала је са истим жаром, вођена искључиво професионалном етиком и одговорношћу према читаоцима.
Када је преузела уредничку позицију Сања Николић Кецман се показала као добар уредник који се не води ауторитетом функције, већ ауторитетом и људскошћу.
У кризним моментима уносила је смиреност и сигурност у редакцију. Приликом избацивања ЈЕДИНСТВА из Редакције у Косовској Митровици 2024. Године храбро се супроставила прогонитељу Албанцу и бранила Редакцију све док није дошао са полицијом И избацио ЈЕДИНСТВО по други пут из Редакције.
Прерани одлазак затекао нас је у невјерици. То су године у којима се новинарско и животно искуство спајају у пуну зрелост, године у којима је Сања Николић Кецман имала још много тога да пружи, напише и уреди. Била је велики друг са колегама како из ЈЕДИНСТВА тако и из других медија и спремна да помогне.
Изгубили смо новинарку, али пре свега дивног, топлог и племенитог човека и пријатеља.
Редакција ЈЕДИНСТВО изражава најдубље и најискреније саучешће породици, пријатељима и свима који су имали привилегију да је познају и сарађују са њом.
Нека јој је вјечна слава и хвала за све.
Редакција листа ЈЕДИНСТВО