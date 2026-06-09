Нова коалиција или нови избори – неизвесна постизборна математика у Приштини
Нови избори или нова коалиција – питање је које се поставља након недељних избора на КиМ. Председник Комисије за нестала лица Вељко Одаловић изјавио је за РТС да је Аљбин Курти учинио све да ослаби Српску листу, која је, упркос злоупотребама изборног процеса, остварила добар резултат. Политиколог Огњен Гогић сматра да се не поставља питање да ли ће бити нових избора на КиМ, већ када ће бити одржани.
Нико неће моћи самостално да формира владу, према досадашњим резултатима ванредних избора на КиМ. То је слична ситуација као после избора у фебруару 2025. године, када је Аљбин Курти имао тесну већину у скупштини и самостално формирао владу.
Још нису пребројани гласови дијаспоре и условни гласови, али је већ сада јасно да Курти неће моћи да формира владу ни уз подршку мањинских заједница, јавља новинарка РТС-а из Косовске Митровице.
С друге стране, три албанске партије – Демократска партија Косова, Демократски савез Косова и Алијанса за будућност Косова – заједно су освојиле више гласова од Куртијевог Самоопредељења. Ипак, ни оне не могу самостално да формирају владу без подршке мањина. Све су то постизборне комбинације на папиру, али је питање колико су изводљиве у пракси.
У Српској листи задовољни су изборним резултатом, али тврде да су и овога пута оштећени, као и после претходних избора, јер ће им, по свему судећи, припасти девет мандата, док ће десети освојити Ненад Рашић из странке За слободу, правду и опстанак.
Злоупотреба изборног процеса
Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, Вељко Одаловић је рекао да Српској листи треба честитати на резултату, имајући у виду притиске и, како је навео, терор који је Аљбин Курти спроводио последњих дана кампање, укључујући и хапшења угледних Срба на КиМ који су подржавали ту странку.
„Курти је учинио све да ослаби Српску листу. Пребацивао је гласове Албанаца Рашићу како би умањио њен резултат и обезбедио да Србин близак његовој политици буде представљен као представник српске заједнице. То је страховита злоупотреба изборног процеса“, сматра Одаловић.
Према његовим речима, Курти ипак нема разлога за славље, јер је освојио мање од 300.000 гласова, што подсећа на сценарио из фебруара 2025. године, када није желео да прави коалицију ни са једном странком, док ни друге странке нису желеле сарадњу са њим.
Одаловић је изразио забринутост и због изостанка реакције међународне заједнице на актуелну ситуацију, оценивши да би управо она могла да утиче на Куртија да се врати дијалогу.
„Бриселски споразум и све обавезе које је Приштина преузела морају бити спроведени. Европски представници морају да инсистирају на томе. То је једини пут ка нормализацији односа“, навео је Одаловић.
Ниска излазност и умор грађана
Политиколог Огњен Гогић из Штрпца оценио је да се политичка сцена у Приштини „врти у круг“, јер су странке практично вратиле однос снага из фебруара 2025. године, када нису успеле да постигну договор о формирању институција, док су односи међу албанским партијама у међувремену додатно нарушени.
„Изборе је обележила ниска излазност, чиме су грађани албанским политичким лидерима послали јасну поруку шта мисле о њиховим калкулацијама. Уморни су од избора који не воде никуда“, рекао је Гогић.
Додао је да тек предстоји расподела мандата и да остаје да се види да ли ће бити обезбеђена парламентарна већина или ће се ићи на нове изборе.
„Мислим да је веће питање када ће бити нови избори него да ли ће их бити. И ако дође до договора, та већина ће бити врло крхка. Очекујем да поново неће бити лако постићи договор о избору председника скупштине, што ће додатно закомпликовати политичку ситуацију“, истакао је Гогић.