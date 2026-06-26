Одаловић: Наставља се застрашивање Срба; Пашић: Доње Преказе није ратни злочин
Најава нових предмета за ратне догађаје на Косову и Метохији и захтеви Приштине у оквиру процеса тражења несталих поново су отворили питање процесуирања злочина из периода сукоба. Председник Комисије Владе Србије за нестала лица Вељко Одаловић сматра да Приштина покушава да застраши Србе и промени тумачење догађаја из 1998. и 1999. године. Адвокат и некадашњи војни тужилац Драган Пашић оцењује да су нове истраге политички инструментализоване и да не почивају на новим доказима.
После случаја „Рачак два“, у Приштини се најављује отварање још једног предмета који се односи на ратна дешавања на Косову и Метохији. У фокусу је акција српске полиције у Доњим Преказима 1998. године, у којој је убијен Адем Јашари. Такође, приштинска делегација у Заједничкој комисији за нестала лица затражила је нова ископавања у Батајници и увид у документацију 37. моторизоване бригаде.
Гостовање Вељка Одаловића и Драгана Пашића у Јутарњем програму
Председник Комисије Владе Србије за нестала лица Вељко Одаловић оцењује да је реч о наставку политике притисака на Србе на Косову и Метохији, наглашавајући да су већ ухапшена петорица Срба у предмету „Рачак два“, док се „истовремено шаље порука и онима који су протерани са КиМ“.
„Подигнуто је више од 20 оптужница у одсуству и то озбиљно узнемирава људе који су најчасније и најодговорније обављали своје дужности на КиМ. Сада су махом на мети полицајци и припадници војске који су само извршавали своје задатке“, истиче Одаловић.
Осврћући се на случај „Рачак“, подсећа да тај догађај „никада није био предмет правоснажне пресуде, нити је остао у оптужници против државног, војног и политичког врха Србије пред Хашким трибуналом“.
„У измењеној оптужници против (Слободана) Милошевића Рачак и Дубрава су избачени јер једноставно није било доказа. Хашко тужилаштво је од тих предмета одустало. Сада покушавају да потврде причу Вилијама Вокера и прикажу да је реч о злочину над цивилима, иако је тамо деловала добро наоружана формација такозване ОВК, која је изводила нападе и убијала полицајце, али и Албанце који их нису подржавали“, наводи председник Комисије за нестала лица.
На питање због чега се ти предмети поново актуелизују, одговара да не постоје нове чињенице нити нови докази који би оправдали покретање поступака.
„Хашки трибунал је годинама прикупљао доказе. Када је одлучио да процесуира само највиши државни врх, остале предмете вратио је онима који су требало да их даље воде. Очигледно је да је велики број тих предмета и докумената враћен Приштини, која сада бира оно што јој политички одговара. Да је било довољно доказа, Хашки трибунал би их сигурно процесуирао“, указује саговорник Јутарњег програма.
Према његовим речима, циљ је да се промени тумачење догађаја из периода сукоба и да се припадници такозване ОВК представе као цивилне жртве.
„Покушавају да окрену историју и прикажу да тамо нису били терористи и формације које су чиниле злочине, већ мирни сељаци који су страдали. То је у супротности и са оним што су сами годинама писали и говорили“, закључује Одаловић.
Пашић: Акција у Доњим Преказима легална
Адвокат и некадашњи војни тужилац Драган Пашић сматра да нове истраге немају за циљ утврђивање кривичне одговорности, већ да представљају политички инструментализован процес.
„И то са циљем промене историјског наратива о сукобима 1998. и 1999. године“, тврди Пашић.
Према његовим речима, поступци су усмерени искључиво против Срба, док злочини над Србима остају без процесуирања и указује да су изменама Законика о кривичном поступку омогућена суђења у одсуству.
„Покретање поступака после више од 27 година, пред органима који немају пуни међународни легитимитет, нарушава основна права оптужених. Измене Законика о кривичном поступку су супротне европским правним стандардима и праву на правично суђење“, прецизира адвокат.
Говорећи о најављеним оптужницама за догађаје у Доњим Преказима, подвлачи да се, са становишта међународног ратног права и тадашњег домаћег законодавства, радило о легалној антитерористичкој операцији, а не о ратном злочину.
„Адем Јашари је био правоснажно осуђен за тероризам пред Окружним судом у Приштини на 20 година затвора јер је био вођа наоружане терористичке групе која је нападала полицију и цивиле. Акција је представљала одговор на те нападе“, објашњава саговорник.
Према његовим речима, „страдање цивила било је последица тога што Јашари није прихватио позив да се преда“.
„Хашки трибунал је детаљно истражио догађаје на КиМ и никада није подигао оптужницу за Доњи Преказ против српских званичника, препознајући војни и антитерористички карактер те операције“, напомиње Пашић.