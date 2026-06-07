Петковић: Избори на КиМ од пресудног значаја, Српској листи потребно свих 10 мандата
У атмосфери продубљене институционалне кризе у Приштини и појачаних тензија на Косову и Метохији, сутрашњи избори имају посебан значај за положај српске заједнице у покрајини. Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић поручује да је од пресудне важности да Срби масовно изађу на гласање и подрже Српску листу, која, како наводи, представља гаранцију заштите српских националних интереса.
Политичка криза у Приштини, обележена неуспелим покушајима конституисања скупштине, дубоким поделама међу албанским странкама и свакодневним притисцима на српску заједницу у покрајини улази у нову фазу пред сутрашње изборе на Косову и Метохији.
Разговор Иване Татомир Чкоњевић са Петром Петковићем
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић каже да је у контексту најновијих хапшења Срба у покрајини и свакодневних притисака са којима се српска заједница суочава, веома важно да сваки Србин изађе на гласање.
„Од пресудног је значаја да сви Срби – и они интерно расељени, који живе у Централној Србији, и они који живе у јужној српској покрајини – изађу на изборе и гласају за Српску листу. Победа Српске листе је тријумф српских националних интереса на КиМ. Свих 10 мандата треба да припадну управо овој листи јер имају подршку у свим српским срединама у покрајини“, истиче Петковић у разговору за Јутарњи дневник Радио-телевизије Србије.
Наглашава да и председник Србије даје пуну подршку Српској листи јер она представља „пупчану врпцу“ која повезује српски народ на КиМ и државу Србију.
„То је гарант наставка целокупне помоћи државе Србије српском народу на Косову и Метохији. Аљбин Курти је све нервознији. Ми, заправо, имамо пет изборних процеса за 16 месеци, што говори о размерама политичке кризе. На КиМ немамо право да се делимо – бранимо голи живот, право на постојање српског народа и институција“, наводи Петковић.
„Важно да Српска листа освоји 10 мандата“
Напомиње да је однос Приштине према Србима на КиМ од почетка нефер, али да никада није било теже него у време Куртијеве власти.
„Оно што Курти подржава директно је против интереса српског народа на Косову и Метохији. Зато је много важно да Српска листа освоји свих 10 мандата, а то значи да је одбрана српских националних интереса у потпуности под контролом Српске листе и да Српска листа може да учествује у значајним политичким процесима на КиМ“, указује директор Канцеларије за КиМ.
Оцењује да је „Ненад Рашић Куртијев пројекат“ и да су за њега и „раније гласали Албанци у Ђаковици, Подујеву и у другим местима из којих су Срби 1999. године етнички почишћени“.
„Куртију је потребан неко са ким би могао да формира владу која би формално била мултиетничка – да покаже да наводно сарађује са Србима. Међутим, одговорно тврдим да Рашићева партија није српска и да Курти жели да са Рашићем и тим једним местом у парламенту диктира своју великоалбанску политику“, сматра Петковић.
„Међународна заједница обавештена о Куртијевом терору“
Говорећи о међународној заједници, Петковић тврди да је она на свакодневном нивоу обавештена о проблемима са којима се Срби на КиМ суочавају.
„Указујемо на Куртијев терор, посебно када је реч о изборној кампањи и покушају да се српски народ уплаши хапшењима и понижењима“, објашњава Петковић.
Процењује да је посебно важно да гласају и интерно расељене особе.
„Ако Албанци могу да посегну више хиљада километара да би дошли на те изборе, па могу и наши људи из Централне Србије – из Краљева, Рашке, Јагодине и Ниша да се организују. И организовали су се јер су осетили важност предстојећих избора“, закључује Петковић у разговору за Јутарњи програм РТС-а.