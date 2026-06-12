Приведена двојица директора српских школа из Косовске Каменице
Двојица директора српских основних школа из Косовске Каменице приведена су данас по политичкој основи и налогу Приштине и након вишесатних исказа у полицији, њима је одређено полицијско задржавање до 48 сати, саопштила је Канцеларија за КиМ.Приведени су Негован Васић, директор ОШ „Братство“ из села Стрезовце и Драган Крстић, директор ОШ „Десанка Максимовић“ из Косовске Каменице.
„Припадници специјалних јединица такозване косовске полиције под пуним наоружањем прво су упали у породичне домове директора, вршећи претрес што је изазвало огроман стрес и страх њихових породица, посебно деце, да би потом упали и у школу ‘Братство’ одакле су без икаквог основа и права покупили школску документацију“, наводи се у саопштењу.
Канцеларија наводи да та акција представља одмазду режима Аљбина Куртија „због одличног резултата Српске листе на недељним изборима и посебно, лошег резултата Куртијевог миљеника Рашића у Косовској Каменици којима је једини политички циљ протеривање, хапшење и застрашивање честитих Срба које нису и не могу да натерају да за њих раде и гласају“.
„Куртијева полиција нема шта да тражи у српским школама нити ту има икакве ингеренције и данашњом демонстрацијом силе режим у Приштини покушава да криминализује поштене Србе и унесе немир и страх међу све честите Србе у Косовском Поморављу“, пише у саопштењу.
Канцеларија за Косово и Метохију захтева да се ухапшени директори пусте на слободу и да се престане са притисцима на српски народ, јер „нема те силе и присиле којом Курти и његов слуга Рашић могу да оправдају свој изборни дебакл у свим српским срединама“.
Српска листа тражи хитно пуштање директора на слободу
Огласила се и Српска листа која захтева хитно пуштање Негована Васића и Драгана Крстића на слободу, обустављање политички мотивисаних прогона и престанак злоупотребе институција у сврху обрачуна са српским народом и његовим легитимним представницима.
„Истовремено, захтевамо да надлежне институције хитно испитају све наводе о изборним неправилностима у Бољевцу и другим срединама, јер је недопустиво да они који указују на могуће злоупотребе буду изложени притисцима, док се о самим злоупотребама ћути“, наводи Српска листа.