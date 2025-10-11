Протест студената у блокади у знак подршке српском народу на КиМ
Студенти у блокади високошколских установа окупили су се током поподнева у Београду и протестном шетњом до седишта Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију на Новом Београду исказали су подршку колегама са Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и сународницима са КиМ. Скупови истим поводом окупили и у Сремској Каменици, Чачку, Крагујевцу и Новом Саду.
Студенти и грађани су се окупљали код Правног и Пољопривредног факултета, а те две колоне спојиле су се код Палате Србија, у којој се налази Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохију.
Протестна шетња организована је у знак подршке колегама са Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и сународницима са КиМ.
Окупљени су носили заставе Србије, заставу са ликом Светог Саве, транспарент „За Србе на КиМ, а не за Српску листу“, „АВ је заробио државу и поделио је народ“, „На Косову је све почело, на Косову ће се све и завршити“, „Сад се боримо да би нам свануло то догодине“.
Током шетње Бранковим мостом окупљени су извели перформанс када су упалили бакље у бојама заставе Србије.
„Захтевамо хитну заштиту и одговорност свих који крше права нашег српског народа и још једном захтевамо пуну транспарентност свих потписаних споразума који се тичу наших живота“, поручио је Михаило Арсић, студент Правног факултета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, на скупу испред Палате Србија.
У позиву на скуп и протестну шетњу, студенти су истакли да је народ на Косову и Метохији остављен без подршке и помоћи актуелне власти, осим када се њихова мука користи у сврхе медијске и изборне пропаганде, игноришући, како наводе, чињеницу да је помоћ њеним држављанима њихова морална и законска обавеза.
Скуп је завршен блокадом кружног тока Ушће, а окупљени су се потом упутили ка Тргу републике, да се придруже скупу подршке запосленима у Народном позоришту.