РАДА КОМАЗЕЦ НАГРАЂЕНА ЗА ФИЛМ „РОЂЕЊЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”
У организацији Теслине научне фондације из Филаделфије у хотелу „Њујоркер” у Њујорку одржана је конференција о Николи Тесли.
ИСТОРИЈА ВОЈНЕ КРАЈИНЕ
Конференција је отворена документарно-историјским филмом „Рођење Николе Тесле” ауторке Раде Комазец за који је и награђена златним медаљоном од Теслине научне фондације. Тешко се могло одолети едукативном историјском филму о славном српском научнику, обичајима, приликама, и самом чину рођења Николе Тесле. Преносећи снагу Теслиног народа у Војној крајини Аустријског царства, филм је успешно урађен и по формалном и по концептуалном смислу утемељен на историји која се потврђује историјским доказима. Он је савршена комбинација драме једног народа, снаге, храбрости и аутентичности, једном речју животу Крајишника и њиховој улози током Војне крајине. Враћајући нас у период Војне крајине и рођења Николе Тесле, филм нас инспирише, емоционално дотиче и едукује. Величанствени прикази војника – Крајишника, у тадашњој Војној крајини, нас подсећају на снагу и храброст који су крвљу плаћали своју слободу, што ауторка као наратор у тексту и казује.
Она нас уводи у животе и страдања народа који стоји на бранику Европе, као живи штит од Османлија. Други део филма нас уводи у лепоте Лике, у обичаје, весеља и породицу Николе Тесле. Сама ауторка филма је и текстописац која мајсторски влада речима, користећи стилске фигуре приликом дочаравања породичног живота проте Милутина и његове породице у Смиљану. Неизоставна је и веза Крајишника и Косова и Метохије кроз приче о Косовском боју. На крају користећи савремену технологију приказана је олујна ноћ са сликама муња и светлости , сам чин рођења Николе Тесле и поруке у нарацији ауторке: „Ноћу од 9. на 10. јули 1856. почео је дувати снажан ветар. Савијао је танке гране дрвећа, дизао прашину и ситан песак. Месец се сакрио иза високих букви и јела Велебита. Почео је јак пљусак праћен грмљавином док се у соби у црквеној кући порађала Ђука, супруга проте Милутина. Муње су севале, а кроз прозор собе допирао је бљесак светлости. У тај мах чуо се плач новорођенчета. Бабица која је породила Ђуку рекла јој је: „Твој син је дете олује”, а Ђука иако уморна од порођаја одговорила је: „Он је дете светлости”. И баш је било тако, олујна ноћ донела је дечака који ће победити мрак светлошћу. У одабраном од Бога народу, у одабраној породици родио се Никола Тесла. Човек који је божијим даром отерао таму и осветлио планету. Човек којег ће славити цео свет. Мајка му је удахнула најважнију и најзначајнију нит која га је красила целог живота. Кодекс части, искрености, скромности и истрајности. За цео његов живот мајка и завичај били су му основна снага, инспирација и извор из којег се напајао – наводи, између осталог, Рада Комазец у филму.
КОМБИНАЦИЈА ЕДУКАТИВНОГ И ПОЕТСКОГ
На конференцији о Николи Тесли у Њујорку између бројних личности светске академске заједнице био је и председник Матице Српске из Новог Сада проф. др Драган Станић, који је коментаришући филм „Рођење Николе Тесле” казао: „Филм Раде Комазец о Николи Тесли је једна веома добра комбинација различитих могућности које нуди филм. С једне стране постоји једна добра едукативна димензија која је објаснила околности у којима се породица Тесла нашла и како је дошло до свега онога што ће навести Теслу на стваралачки пут на који је кренуо, а са друге стране постоји поетска димензија где је дошла нарочито до изражаја способност Раде Комазец, као аутора, да поетизује одређене ситуације, да их уведе у лирске доживљаје, или јунака или амбијента у којима су се јунаци нашли. Сцене на пример са животињама са лисицом, паткама, мачком, су једна, не само лирска патина него је то, истовремено, дубља назнака неких можда чак алегоријских структура које не морамо развијати, али их можемо назирати што обогаћује и сам филм. Било ми је задовољство да погледам филм, а с обзиром да је Рада Комазец са јаким стваралачким потенцијалом, уверен сам да ће и даље радити у домену филма, а не само у домену новинарства и литературе где се потврђује – рекао је проф. др Драган Станић, председник Матице Српске, додајући да је прича о Тесли сложена и компликована, која има корене који нас воде према самом Господу Богу, јер Бог одлучује када ће се родити геније а и Рада Комазец то поручује овим филмом.
Председник Теслине научне фондације Никола Лончар о филму „Рођење Николе Тесле” аутора Раде Комазец је казао: „Знао сам да ће Рада Комазец погодити суштину и на посебан начин укомпоновати фабулу, визуализацију и нарацију. Све функционише уједначено од историјских чињеница до снажне поруке и било је немогуће не наградити такво дело. Важан је артефакт, сведочанство о историјском трагу, а о улози Војне крајине нема места у западноевропској кинематографији али, нажалост, ни у српској изузевши појединачних остварења попут овог Радиног филма. Још једном јој честитам на одличном остварењу”, нагласио је председник Теслине научне фондације, Никола Лончар.
Самуел Масон, члан Управног одбора ТНФ, је нагласио да су за њега као дугогодишњег члана ТНФ и Американца који ради на очувању лика и дела Николе Тесле неке историјске чињенице о Теслиним прецима непознате те да му је драго што је из овог филма то научио.
Сама ауторка Рада Комазец о филму је навела: „Теслини преци су и моји преци, за Теслу знам од када знам за себе, обичаје, традицију, менталитет људи још увек се негде задржао, историју познајем и уживам у писању. Све то још видим очима детета које је скакутало по камену, слушало бакине приче, гледало у врхове Велебита са црвеним образима, које умивала бура. Хоћу рећи да ми је много лакше направити филм о ономе са чиме сам се родила и што је на неки начин и део мене. Са друге стране Велебита, тамо где море запљускује камен и протиче најлепша и најбистрија Зрмања. Све се може променити осим места рођења. Где год да одемо, шта год радили враћамо се завичају. У сновима, у машти, у животу завичај нас увек прати, пратио је и Николу Теслу до последњег даха у соби хотела „Њујоркер”.
Захвална сам Николи Лончару на идеји и поверењу које ми је указао и прилици да овој филм види велики број Американаца, али и људи из целог света у препуној сали Хотела „Њујоркер” као и сниматељу и монтажеру РТС-а Зорану Тарабановићу који је издржао мој перфекционизам”.
Поред филма „Рођење Николе Тесле” Рада Комазец је имала и презентацију „Никола Тесла између науке и поезије” коју је, такође, извела на високом нивоу. Иначе, на конференцији су између осталих учествовали: Џон Капело (John Cappelo), Halurd Mission Foundation, Гордана Вуњак Новаковић, PHO Universiti of Columbia, Ашли Редферн (Asley Redfearn), American Paradigm Schools, Кристен Иверсон (Kristien Iverson, PhD), University of Cincinnati, проф. Др Драган Станић, председник Матице Српске, Срђан Сотиров ТНФ, Алелkсандар Игњатовић ТНФ, Јелена Ивањац, ТНФ као и бројне личности светске и српске академске yajednice, као и уметници који су излагали дела на тему Николе Тесле у холу хотела Њујоркер.
Слободан Јотић