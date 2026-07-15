Симић: Без Београда и државе Србије не би било опстанка за Србе на Косову и Метохији
Потпредседник Српске листе Игор Симић изјавио је да је за све Србе на простору Косова и Метохије Београд био, јесте и биће главни град и да је свест о томе кључна за њихов опстанак. У емисији Првог програма Радио Београда „У среду са Бојаном Билбијом“ Симић је указао на изузетно тежак положај српског народа, али и на политичке манипулације Приштине и покушаје наметања наратива који вређају достојанство Срба на овим просторима.
Игор Симић се оштро успротивио употреби термина „косовски Срби“, истичући да је таква формулација неприхватљива и да представља део ширег наратива који се примењује и на Србе у региону.
„Ми смо Срби. Где год да живимо, ми смо Срби. И то знам да су кренули са нашим сународницима у Републици Српској, називајући их ‘босанским Србима’, па су сада модерно почели да тако називају и Србе у Црној Гори, али и Србе на простору Косова и Метохије“, рекао је Симић.
Он је додао да посебно вређа чињеница да су и страни представници прихватили тај наратив у својим извештајима, због чега им је и лично поставио питање које је остало без одговора.
„Питао сам неке међународне представнике како то да њихове колеге који су амбасадори или конзули у Београду не кажу ‘Српски Албанци из Медвеђе, Прешева или Бујановца’ или ‘Српски Хрвати из аутономне покрајине Војводина’. Како то да тад заборављају те придеве? Нисам добио одговор, а искрено, нисам ни очекивао да га добијем“, нагласио је потпредседник Српске листе.
Истакао је да себе доживљава као представника „часног, поносног, српског народа, вредних људи и домаћина“ који чувају земљу на којој је почела српска државност.
Изборне манипулације и улога Ненада Рашића
Говорећи о недавно завршеним изборима, потпредседник Српске листе је указао на еклатантне примере изборних манипулација којима је, како наводи, Аљбин Курти успео да наметне Ненада Рашића и одузме један мандат Српској листи, иако је она у српским срединама освојила свих десет мандата.
Према Симићевим речима, Рашић је близу 46 одсто својих гласова освојио у срединама у којима Срби не живе већ деценијама.
„Ми, на пример, у Призрену имамо свега неколико десетина Срба.Имамо богословију, али то су млади богослови који већином нису са простора Косова и Метохије, тако да и немају право гласа. Рашић је у Призрену освојио 448 гласова. У градском језгру општине Пећ, где Срба нема од 1999. године, освојио је 141 глас, док смо ми у српском селу Гораждевцу освојили 45 пута више гласова од њега“, прецизирао је Симић.
Симић је Рашића описао као „џокера у албанским рукавима“ који служи искључиво за глумљење мултиетничности приштинског режима, подсећајући да он никада није био, нити ће бити члан Српске листе.
Политичко деловање против сопственог народа
Потпредседник Српске листе је детаљно образложио због чега Рашић нема никакву подршку српског народа на Косову и Метохији, наводећи низ одлука и поступака које види као директно усмерене против интереса Срба. Симић прецизира да се Рашић залаже за експропријацију серпског земљишта, на седницама Владе у Приштини није се успротивио издвајању средстава за формирање такозваног „музеја геноцида Срба и Србије на Косову“.
Он је, наставља Симић, преко сајта Министарства за заједнице и повратак позивао младе Србе да се прикључе косовским безбедносним снагама и никада се није огласио поводом укидања динара, затварања српских институција и центара за социјални рад, нити је осудио рањавање српске деце у Готовуши на Бадњи дан, као ни неоснована хапшења Срба.
Посебно опасном Симић сматра Рашићеву идеју о интеграцији српског школства и здравства у косовски систем, што у Српској листи називају „загрљајем смрти“.
„Не дај Боже, када би се то остварило, та Куртијева идеја да нам отме школе, домове здравља, болнице, вртиће, универзитет у Косовској Митровици, па не би било могуће наставити живот. Моја деца неће ићи у такву школу, а највећи број Срба никада неће дозволити да деца буду део таквог образовног система. Он је то називао ‘безболном интеграцијом’, која је подразумевала отпуштање две трећине запослених из здравства и просвете – два стуба опстанка нашег народа“, упозорио је Симић.
Хапшења лекара и професора у Грачаници
Као непосредну последицу Рашићевог деловања, Симић је навео недавно хапшење седморо угледних српских лекара и директора школа у Грачаници, који су у притвору провели скоро 30 дана.
„Часни људи, угледни лекари, професори, наставници и директори школа су били ухапшени и одређен им је притвор након што је Рашић на позивао институције да најхитније реагују. Директор Клиничко-болничког центра Братислав Лазић, универзитетски професор, био је у притвору са разбојницима и пљачкашима скоро месец дана само зато што је уперен прстом у њега. Директорка Дома здравља Мирјана Димитријевић своју крсну славу је дочекала у притвору уместо са својом децом“, рекао је Симић, додајући да га је Рашић због ових јавно изнетих оптужби тужио надлежном панелу и суду, али да је та жалба одбачена.
Двоструки аршини и притисци: Од београдских салона до хапшења на Видовдан
Коментаришући нападе који на рачун представника Српске листе долазе од стране појединих опозиционих кругова у Београду, Симић је указао на апсурдност ситуације у којој се Аљбин Курти велича, док се представници Срба са Косова и Метохије криминализују.
„Исти људи који припадају опозиционим круговима овде у Београду, о Куртију кажу да је либерал, Европљанин, демократа, човек који поштује владавину права, интелектуалац. За мене, за моје колеге, за људе који гласају за Српску листу, кажу да смо криминалци, да смо ‘крезуби Срби’ и користе придеве који су недостојни било кога.
Такви људи са тиме што говоре против нас, а хвале Куртија, највише говоре о самима себи“, нагласио је Симић, додајући да ти кругови данас ћуте на прогон Срба.
Као пример свакодневног притиска и лицемерја приштинских власти, он је навео хапшења на Видовдан, где су људи привођени само због певања српских песама и ношења мајица са српским симболима.
„Видели сте снимке по друштвеним мрежама мале девојчице која плаче јер желе да јој отму оца. И ту видите парадокс – полицајац њу као мази по глави јер зна да снимају камере и жели да се представе у најбољем светлу, а овамо јој хапси оца јер носи мајицу са српском заставом и пева српску песму. Људи су певали песму ‘Ако треба, чекаћемо и 1.000 Видовдана’. Па чекаћемо, то говори о томе колико смо спремни да истрајемо“, поручио је Симић.
Изборни услови под присмотром обавештајних служби и без српских посматрача
Симић је изнео податак да је у Северној Косовској Митровици Српска листа освојила чак 96,25 одсто гласова, док је Ненад Рашић добио нешто више од три одсто. Он је одбацио оптужбе да ти гласови нису реални или да су изнуђени, откривајући у каквим су се условима избори заправо одржали.
„На овим изборима на 22 бирачка места Српска листа није имала своје посматраче на седам места уопште, јер нас је Куртијева комисија избацила, а жалбе су нам одбијене. Били су присутни само Албанци или Албанци и по један представник Рашићеве странке. На свим осталим местима однос је био пет Албанаца и један Србин.
Како је могуће да нико од 5.000 албанских посматрача у српским срединама није приметио да је украден иједан глас?“, упитао је Симић, критикујући представнике Европске уније који су такве изборе одмах прогласили демократским и фер.
Он је додао да су притисци током кампање били константни и да су он и његове колеге били под непрекидним наџором косовске обавештајне службе.
„Имали смо 24-часовну пратњу косовске обавештајне службе и претресање наших возила по неколико пута у току дана, како током кампање, тако и мимо ње. То су услови које Европска унија поздравља као демократске“, истакао је Симић.
Блокада инвестиција и шверцовање српских уџбеника
Подршка Београда и председника Александра Вучића никада није била већа, оцењује Симић, али наглашава да Приштина на све начине покушава да заустави реализацију кључних пројеката.
Као најочигледнији пример навео је блокаду изградње зграде Универзитета у Косовској Митровици, који окупља близу 10.000 студената и 1.400 наставника, где је Приштина поставила жуте траке и запретила хапшењем свакоме ко приђе градилишту. Из истих разлога је блокирана и изградња преко 20 стамбених зграда са 240 стамбених јединица намењених социјално угроженим и интерно расељеним лицима.
Посебан проблем представља забрана увоза уџбеника на ћирилици, због чега су родитељи приморани на екстремне кораке како би деци обезбедили школовање.
„Србија обезбеђује бесплатне уџбенике за треће дете и социјално угрожене породице, али како ми те уџбенике допремамо? Тако шт их шверцујемо преко прелаза, да се тако колоквијално изразим.
Приштина не дозвољава да иједан уџбеник написан ћирилицом дође на простор Косова и Метохије. Ми се довијамо на разне начине да би наша деца имала читанке, биологију, географију и лектире“, рекао је Симић, указујући на то да је ћирилица плански протерана и са саобраћајних знакова.
Он је пренео и пример притисака током прославе Бадње вечери у Северној Митровици, када су локални српски представници поставили банер са натписом „Мир Божији, Христос се роди“.
„Дванаест сати смо се свађали са косовском полицијом која нам је на крају отела банер, приводила нас, писала казне и на суду казнила градоначелника Милана Радојевића због непоштовања наредбе полицајца, иако је човек само применио сопствену одлуку општине у складу са законом“, објаснио је он.
Шта би донела Заједница српских општина?
Говорећи о Бриселском споразуму из априла 2013. године, Симић је нагласио да је Србија испунила све своје обавезе, док Приштина није испунила једину коју је имала – формирање Заједнице српских општина (ЗСО). Симић је објаснио да ЗСО треба да буде „кишобран“ и кровна институција за заштиту колективних и појединачних права српског народа у десет општина са српском већином (четири на северу и шест на југу).
Према споразуму, ЗСО би имала следеће надлежности и гарантоване механизме заштите:
• Здравство, просвета и култура: Потпуна аутономија и функционисање у оквиру српског система, институционално заштићено од упада приштинских органа.
• Финансирање и економски развој: Могућност да Београд директно комуницира са ЗСО и финансира пројекте, оснива предузећа и инвестира неограничена средства без одобрења Приштине.
• Полиција по етничком саставу: Гарантовано право да командир региона Север буде Србин кога предлажу четири српска градоначелника, као и да састав полиције одражава етничку структуру (90 одсто Срба на северу, укључујући и руководећа места).
• Правосуђе: Обавеза да у судским панелима у поступцима против Срба већину судија чине Срби (у трочланом већу двоје судија морају бити српске националности).
„То је требао да буде систем који би гарантовао минимална права са којима можемо да живимо, развијамо се и опстанемо, а који притом
није подразумевао никакво признање Косова од стране Београда“, објаснио је Симић, подсећајући да је Приштина избегла ове обавезе, а да је Курти једностраним акцијама свесно „одмрзнуо конфликт“ на шта је председник Вучић годинама упозоравао.
Мудрост и економска снага уместо исхитрених сукоба
Симић је пружио пуну подршку државној политици коју води председник Александар Вучић, истичући да су стабилност и стрпљење кључни за опстанак Србије и српског народа на читавом Балкану. Он се успротивио гласовима који позивају на насилне сценарије или хитан прекид дијалога.
„Ми Срби смо поносан и паметан народ, али имамо једну ману – нестрпљиви смо. Мој председник странке др Златан Елек има обичај
да каже да смо понекад ‘тркачи на кратке стазе’. Погледајте однос Кине и Тајвана. Кина са милијарду и по становника не користи насилне методе према Тајвану, иако би могла. Србији која економски расте и стиче углед не требају сукоби, нама треба економско јачање. Искочити са исхитреним одлукама у погрешно време може бити фатално, као када дриблате испред сопственог гола па примите гол“, сликовито је објаснио Симић.
Додао је да званични Београд мора мудро да балансира јер носи одговорност не само за Србе на Косову и Метохији, већ и за сународнике у Бањалуци, Црној Гори и Северној Македонији.
Стратешки дијалог са Вашингтоном као нова шанса за истину
Потпредседник Српске листе је оценио најаву министра спољних послова Марка Ђурића о почетку стратешког дијалога између Србије и Сједињених Америчких Држава као изузетно охрабрујућу и важну вест за српске националне интересе.
„Питање Косова и Метохије не можете решити без подршке центара моћи на Западу, бар не на начин који би био повољан за нашу државу и народ. Политика председника Вучића и господина Ђурића даје резултате у САД. Показали смо се као кредибилан партнер који држи реч, и мислим да Трампова администрација то зна да цени. Почетак овог дијалога отвара нову платформу да се српски национални интереси и позиција нашег народа представе директно у Вашингтону“, истакао је Симић.
Он је закључио да је у том погледу од изузетног значаја и недавна посета духовног саветника председника Доналда Трампа Београду и Косову и Метохији.
„Нама је највећи помак да неко чује истину. Ми не тражимо од међународних представника да буду просрпски оријентисани, већ само да буду искрени и да објективно сагледају чињенице. А чињенице говоре да српски народ на Косову и Метохији пати“, указао је – у емисији Првог програма Радио Београда „У среду са Бојаном Билбијом“, потпредседник Српске листе Игор Симић.