Систематски притисци на српски народ и Цркву
„Иако редовно избегавамо оштрије оцене, наше је дубоко уверење да ако се оваква ситуација настави без међународне реакције, може доћи до потпуног нестанка српског народа са овог простора. И међународни извештаји у последње време указују на погоршање односа са српском заједницом, низак ниво поверења у институције…”, каже се у саопштењу Епархије рашко-призренске
Собзиром на све тежи положај српског народа и српских светиња на Косову и Метохији реаговала је Епархија рашко-призренска саопштењем у којем се још једном скреће пажња на све горе одношење тзв. косовских институција према српској заједници. „После дугог периода уздржаности, бројних разговора са међународним представницима и настојања да се постојећи проблеми решавају мирно, непосредно и у духу добре воље, Епархија рашко-призренска осећа пастирску и моралну обавезу да јавно укаже на све тежи положај Српске православне цркве и српског народа на Косову и Метохији, који је вишеструко погоршан односом косовских институција према српској заједници”, каже се у саопштењу. У истом се посебно истиче кршење права Цркве и њених верника од стране Косовске полиције, која на терену спроводи активности које су усмерене против припадника српског народа и Српске православне цркве, и која се од стране српског народа не доживљава као институција чији је задатак да штити и помаже све грађане једнако, већ све више као непосредни инструмент притиска са циљем отежавања живота народа и Цркве. „Са дубоким жаљењем морамо да кажемо да односи српске заједнице и наше Цркве са косовским институцијама, а нарочито поверење у Косовску полицију, нису били на овако ниском нивоу у читавом послератном периоду. Ово није закључак заснован на једном издвојеном догађају, већ на дуготрајном низу поступака који се никако не могу правдати као појединачни пропусти и који из дана у дан добијају обележја системске дискриминације”, каже се у саопштењу Епархије рашко-призренске.
КРШЕЊЕ ПРАВА ЦРКВЕ И ЊЕНИХ ВЕРНИКА
„Иако редовно избегавамо оштрије оцене, наше је дубоко уверење да ако се оваква ситуација настави без међународне реакције, може доћи до потпуног нестанка српског народа са овог простора. И међународни извештаји у последње време указују на погоршање односа са српском заједницом, низак ниво поверења у институције, крајње провокативне и агресивне поступке полиције и мере које отежавају приступ основним јавним услугама и примену заштитних механизама који штите права српске заједнице и Цркве”, додају из епархије. У саопштењу се наводи да би Косовска полиција, по својој природи и прокламованој мултиетничкој улози, требало да буде у служби свих грађана, да штити најугроженије и да доприноси изградњи поверења међу заједницама. „Не желимо овде да неправедно окривимо појединце који се труде да свој посао обављају коректно, али рад једне институције се не процењује по изузецима, већ по општем начину поступања и по томе да ли најугроженије заједнице у њој виде заштиту или извор претње. За све већи број Срба, Косовска полиција више не представља мост поверења, већ се доживљава као средство притиска, селективне контроле и системског застрашивања”, саопштила је Епархија рашко-призренска. У саопштењу је још једном направљен осврт на овогодишње обележавање Видовдана на Газиместану, у прилог чињеници да је дубина неповерења у Косовску полицију велика. „Укупно је 37 Срба, укључујући и једно малолетно дете, приведено, а 36 их је задржано након мирно завршеног парастоса, иако је сама полиција саопштила да није било инцидената који су угрозили ток скупа. Јавности нису предочени докази да су приведена лица употребила било какву силу против полицајаца или било ког грађанина. Поступци су, према доступним информацијама, покретани превасходно због певања родољубивих песама и других видова изражавања српског идентитета, који су по Уставу и законима дозвољени за све заједнице, па и српску, али се у пракси њихова употреба од стране Срба прогони и кажњава, а толерише косовским Албанцима”, стоји у саопштењу. Епархија указује и на чињеницу да су се појавила и документована сведочења о понижавајућим контролама, арогантној примени полицијске силе, онемогућавању рада новинара, и што посебно забрињава, о тешком и понижавајућем злостављању појединих приведених лица, због чега је поступак покренула и институција Омбудсмана. „Нажалост, у албанској јавности све злоупотребе полиције су прећутане, а Срби су колективно приказани као нарушитељи мира иако није забележен ниједан једини случај насиља или материјалне штете. На овај начин, послата је порука да не може бити мирне прославе Видовдана за Србе, као што једино за Србе не постоји слобода истицања националних симбола. Међународни извештају о овим злоупотребама Косовске полиције су по нашим сазнањима послани и у Женеву и у Њујорк”, пише у саопштењу Епархије рашко-призренске. Црква, наводи се даље, не тражи да било ко буде изнад закона и никада није оправдавала позиве на мржњу, насиље или угрожавање других људи, већ на миран заједнички живот и слободу свих без обзира на етничко порекло. Али, истиче се у саопштењу, закони се морају праведно примењивати, без предрасуда и на основу поверљивих доказа. „Песма, молитва, традиционална одећа, национални симболи или мирно изражавање идентитета не могу сами по себи бити третирани као безбедносна претња. Када се према припадницима једне заједнице примењују драстичне мере које се не примењују у упоредивим околностима према другима, онда се више не ради само о јавном реду, већ питању једнакости пред законом и заштите од дискриминације”, наглашава се у саопштењу.
КОНТИНУИРАНО СКРНАВЉЕЊЕ СРПСКИХ СВЕТИЊА
Такође, истиче се да се безбедност не може мерити само одсуством тешких злочина, отмица или отворених масовних напада. Једна заједница није истински безбедна, напомињу из епархије, ако њени припадници живе у сталном страху од привођења, претреса, административних казни, забрана уласка, разних облика малтретирања и понижавања или немогућности да користе своје школе, здравствене установе и верске објекте. Постепено отежавање свакодневног живота може бити мање видљиво од отвореног насиља, али његова крајња последица је једнако тешка и води исељавању људи и неповратном нестајању читаве заједнице под континуираним и суистемским притисцима. У саопштењу се изражава посебна забринутост због неделотворне примене Закона о специјалним зонама и напомиње да он није политичка препорука већ обавезујући правни механизам који је успостављен ради мирног живота и деловања СПЦ и заштите њених светиња, првенствено заштите од косовских институција. Такође, напомиње се скрнављење испоснице Светог Петра Коришког, Манастира Богородице Хвостанске и заштитне зоне око Манастира Грачаница. „Одсуство благовремене и одлучне реакције надлежних институција доводи у питање сам смисао закона и подстиче уверење да се права Цркве могу занемаривати без икаквих последица”. Епархија рашко-призренска указује на бројне нападе, провале, крађе и скрнављења српских православних храмова, али и на то да готово по правилу нису добили делотворан судски и полицијски епилог. Скреће се пажња на опасну праксу Косовске полиције, која се нашла и у међународним извештајима, да нападе на Цркву третира као оштећење имовине или вандализме, како би сакрила размере међуверског и међуетничког насиља које је на Косову и даље присутно и толерисано. „Посебно је забрињавајући случај двоструког проваљивања у Српску православну цркву Светог Архангела Михаила у Ракитници, где је епархија у два наврата, у присуству представника ЕУЛЕКС-а, покушала да пријави први упад, али полиција пријаву није желела да прими и спроведе истрагу”, саопштено је из епархије. У последњем случају када су службеници епархије пријавили случај провале од стране Николе Џуфке, албанског грађанина који је водио ове провале, полиција је претила службеницима епархије и чак их испитивала, управо по сумњи за постојање оног дела за које су пријавили провалника. „Истовремено, Никола Џуфка слободно шета Косовом и лажно се представља као архиепископ канонски и законски непостојеће цркве, јавно се хвалећи провалом у цркву која припада СПЦ и показујући претензије према црквама и манастирима СПЦ”, кажу у Епархији рашко-призренској и додају да се Џуфка редовно промовише у медијима и бива приман од стране косовских градоначелника успешно игноришући кривичну пријаву коју је епархија поднела.
ХАПШЕЊЕ СРБА
Из епархије указују да се десетине Срба хапсе по Косову и Метохији 27 година након рата на основу, најчешће, недовољно утврђених чињеница о њиховом наводном учешћу у ратним злочинима, иако све време мирно живе овде и нико није подизао питање њихове одговорности. „Многи су заборавили на случај монаха наше епархије оца Фотија Костовског који је без икаквог образложења полиције пре три године протеран са Косова. Образложење није дато ни представницима ЕУЛЕКС-а и ОЕБС-а, што ствара опасан преседан и показује јасне намере косовске полиције”, саопштила је епархија. Као пример посебно болног сведочанства институционалне самовоље Епархија рашко-призренска наводи Храм Христа Спаса у центру Приштине, и подсећа да су храм и земљишне парцеле на којима се налазе уредно уписани као власништво СПЦ и да то власништво никада судски није оспорено. „Ипак, полиција је у више наврата без предочене судске одлуке којом би Цркви било ускраћено право приступа спречавала митрополита Теодосија, свештенство и вернике да уђу у храм, очисте га и одслуже литургију”, саопштила је Епархија рашко-призренска. Такође, изражава се забринутост због ситуације око Манастира Високи Дечани, и изградње магистралног пута поред самог манастира иако су ЕУ и ОЕБС исти прогласили за незаконит. Подсећа се и да је поменути манастир за ових 27 година четири пута оружано нападан, и да све чешће епархија прима сведочења да полиција зауставља, испитује и претреса посетиоце након што напусте подручје које обезбеђује КФОР. Додатну забринутост, кажу у епархији, изазивају дискриминаторске мере и најаве „затварања или онемогућавања рада ових установа које су од кључног значаја за српски народ и директно погађају старе и болесне, децу, студенте и породице”, саопштила је епархија. Све поменуто, кажу у епархији, прати континуирано слабљење права која су СПЦ гарантована Анексом В Ахтисаријевог плана и законима који су из њега произишли. „Институционални притисак од стране косовских институција прати и забрињавајућа атмосфера у делу косовских медија у којима се СПЦ представља као туђ, политички непожељан или историјски нелегитиман чинилац и јавно се негира идентитет српске духовне и културне баштине”.
ПОЗИВ НА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА И ВЛАДАВИНУ ПРАВА
У саопштењу Епархија рашко-призренска наводи „да је овакво друштво на Косову далеко од европских вредности и изградње толерантног и мултиетничког друштва, иако су представници међународне заједнице уверавали у супротно, па зато у Епархији очекују реакцију и заштиту са њихове стране јер су, како се наводи, на време упозоравани на могућност стварања управо оваквог друштва и система”. „Епархија рашко-призренска годинама је настојала да ничим не доприноси запаљивој реторици и залаже се за права свих грађана. Све проблеме смо износили одговорно, у непосредним разговорима са међународним представницима и, када је било могуће, са косовским институцијама… Стварност на терену је у дубоком раскораку са званичном сликом о безбедном и равноправном животу свих заједница… Не може се говорити о успешном друштву ако једна заједница живи под континуираним притиском и под наметнутом колективном кривицом без могућности да реално добије заштиту од институција”, каже се између осталог у саопштењу епархије. „Владавина закона мора да служи правди и животу, а не да постане изговор косовским институцијама да наставе са понашањем које директно води нестанку српског народа и онемогућавању живота СПЦ која са својим верницима овде вековима живи”, каже се на крају саопштења Епархије рашко-призренске поводом тешке ситуације по српски народ и Цркву на Косову и Метохији. М.Ч.