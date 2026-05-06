Специјализована већа у Хагу: Пресуда Тачију, Весељију, Сељимију и Краснићију одложена за 20. јул
Специјализована већа у Хагу одложила су објављивање пресуде у предмету против Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Реџепа Сељимија и Јакупа Краснићија за 60 дана, односно за 20. јул. Претресно веће је оценило да околности предмета „захтевају додатно време“, наводећи обим доказа и сложеност поступка. Веће је, такође, истакло да ће – уколико се покаже неопходним – додатно продужити рок.
Лука Мишетић, адвокат Хашима Тачија, претходно је потврдио да је објављивање пресуде четворици бивших вођа тзв. ОВК, којима се пред Специјализованим већима у Хагу суди за ратне злочине, одложена за 20. јул.
Према Пословнику Специјалног суда, судско веће има 90 дана од завршетка суђења да објави пресуду, али постоји могућност да тај рок буде продужен за највише 60 дана.
Бивше вође тзв. ОВК Хашим Тачи, Кадри Весељи, Реџеп Сељими и Јакуп Краснићи терете се по основу индивидуалне кривичне одговорности у шест тачака оптужнице за злочине против човечности и у четири тачке за ратне злочине.
Изношење завршних речи је окончано 18. фебруара, а Специјално тужилаштво је предложило суду да четворицу оптужених осуди на казне затвора од по 45 година.
Тачи, Весељи, Сељими и Краснићи су у притвору у Хагу од хапшења у новембру 2020. године, а суђење је почело у априлу 2023. године.
Терористичка тзв. ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, цивилима Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени помагачи или припадници.