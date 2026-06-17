Срби чувају веру и поносно истичу да им је цркву освештао патријарх Павле
Горње Кусце је једно од највећих претежно српских села у Косовском Поморављу. У њему данас живи око 2.000 Срба међу којима има пуно деце и младих
Село Горње Кусце, угнеждено у подножју питомог побрђа које се издиже изнад косовскопоморавске равнице на свега неколико километара удаљено од центра града Гњилана, данас слови за једно од највећих већински српских села у Косовском Поморављу. Ово место административно припада општини Гњилане у систему територијалне концепције Републике Србије, док је по плану изасланика УН за Косово Мартија Ахтисарија који је урадио пре нешто дуже од једне деценије план о децентрализацији, Горње Кусце постало део проширене општине Ново Брдо. Овде данас живи око 2.000 Срба. Углавном у послератним годинама, већина власника парцела у Горњем Кусцу које су биле претежно обрадиве у смеру ка граду, продала их је Албанцима те се данас ако у Горње Кусце идете из правца Гњилана на улазу у село могу видети бројне куће у власништву Албанаца, подигнуте у новије време. Мањи број парцела и кућа продат је и ближе центру села, али, ипак, у Горњем Кусцу Срби и данас чине знатну већину.
ПЛАТО „СРБИЈА” ПОНОС СЕЛА
У новије време у ово село досељено је и неколико српских породица из брдско-планинског дела Новог Брда и то су претежно младе породице са децом. Иначе Горње Кусце такође слови за село где је број младих и посебно деце већи него у неким другим околним српским селима. И из овог села млади одлазе углавном због посла, али то није толико изражено, као ни исељавање српског становништва као што је то случај у неким другим српским селима у Косовском Поморављу. Пре три године у Горњем Кусцу је почело да ради обданиште, које је саграђено средствима Републике Србије и оно је део обданишта „Колибри” из Коретишта. Надомак обданишта је осмогодишња школа „Вук Караџић” која има своја издвојена одељења у селима Горњи Макреш и Станишор. Број деце прелази две стотине. Под истим кровом школске зграде функционише средња Техничка школа коју похађају ученици не само из Горњег Кусца, већ и других села пре свега са територије општине Ново Брдо. Захваљујући помоћи Владе Републике Србије надомак школе и обданишта уређен је плато који носи име „Србија” са лепо уређеном фонтаном. Овај плато је место којим се Срби у Горњем Кусцу с правом поносе. На платоу „Србија” већ неколико година организује се културно-уметничка манифестација „Моравски дани” која постаје традиција и окупља бројне учеснике не само из Косовског Поморавља већ и ширег региона. Такође, у новије време о све веће празнике плато „Србија” постаје место забаве и окупљања Срба. Тако је било и недавно приликом прославе сеоске славе Духовни понедељак, то јест другог дана празника Свете Тројице. Овај празник Срби у Горњем Кусцу вековима светкују, чувајући своју веру православну, традицију и обичаје. Ове године је плато „Србија” и околни амбијент на дан сеоске славе био препун забавних садржаја пре свега за најмлађе. Ту су били гумени тобогани, тезге са играчкама, али и апарати на којима се прави точени сладолед. Посебно је било забавно у вечерњим сатима, када се овде окупио већи број мештана, где је доминирала раздрагана дечја граја. Срби у Горњем Кусцу су, такође, сеоску славу и ове године обележили и литургијски. У овдашњој цркви која се издиже на брдашцу изнад села, доминирајући крајоликом након литургије коју је служило више свештеника из различитих парохија у Косовском Поморављу, организоване су литије око цркве и кроз село. А традиционално је сечен и славски колач и биран колачар за наредну годину. Ове године свечану празничну трпезу познату још под именом „Трпеза љубави” приредио је са својом породицом Велимир Васић. Он, како нам је рекао, већ неко време живи у Нишу, али често долази у свој завичај. Иначе Срби у Горњем Кусцу, с поносом причају, а они старији сећају се и тог дана, јесте то да је њихову цркву, која је подигнута деведесетих година прошлог века на темељима старе цркве, освештао тадашњи патријарх Павле. На ту чињеницу подсећа и плоча која је постављена споља на црквеном зиду надомак улазних врата. Унутрашњост цркве је прелепа. Она је иконописана и одише духовношћу, те се уласком у овај храм заиста осећа благодат божја. Око цркве је и сеоско гробље.
KУПАЧИ ИЗ ЦЕЛОГ КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА
Ових дана у Горњем Кусцу биће отворена за купаче два базена са пратећим садржајима, који су такође саграђени пре неколико година захваљујући финансијској помоћи Републике Србије. Током летње сезоне на ове базене долазе купачи, међу којима доминирају млади и деца и из других српских села у Косовском Поморављу. Организује се и школа за пливање коју води познати српски ватерполиста Никола Рађен. Очекује се да ће школа пливања захваљујући којој су многа деца у Горњем Кусцу научила да пливају, бити организована и овог лета. Некада је село Горње Кусце важило за место где су сточарство и пољопривреда били изражени и није било домаћинства које није имало краве, овце, козе. Торови и стаје су били пуни марве. У новије време у овом селу нема крупне стоке, али неколико домаћинства имају по више грла коза. А такође по традицији још увек већина мештана узгаја свиње и кокошке. Стаје су испражњене од крупне стоке, али оранице у Горњем Кусцу нису пусте. Већина Срба у овом селу вредно обрађује своје плодне њиве и баште, а многи имају и воћњаке, понеко и пчелињак. До пре неколико година када су у питању ресторани и кафићи у претежно српским срединама, Шилово је предњачило. То више није случај. Примат је преузело Горње Кусце. У овом селу ради неколико ресторана и кафића, који су место окупљања младих и из других села. А један од ресторана у овом селу који располаже великом салом, је место где свадбена и друга весеља организују Срби и из других села у Косовском Поморављу. У овдашњој амбуланти пружа се примарна здравствена заштита, а за све сложеније прегледе Срби из Горњег Кусца, као што је то случај и са Србима из других села у овом делу Косовског Поморавља одлазе у болницу у Пасјану или неке друге веће здравствене центре укључујући и клиничко-болнички центар у Врању, који је од овог села удаљен седамдесетак километара. С. Ивковић