Стејт департмент: Стратешки дијалог са Приштином тек после испуњавања обавеза према Србима на КиМ
Сједињене Америчке Државе чекају да власти у Приштини испуне обавезе према Србима на Косову и Метохији и све док се то не догоди, стратешки дијалог неће бити покренут, саопштено је из Стејт департмента.
Администрација у Вашингтону суспендовала је стратешки дијалог са Приштином у септембру 2025. године, на неодређено време, због забринутости због поступака актуелне владе Аљбина Куртија.
„Остајемо посвећени унапређењу заједничких интереса САД и народа Косова. Радујемо се вођењу Стратешког дијалога са Косовом када се стекну одговарајући услови, укључујући испуњавање обавеза Косова у вези са косовским Србима“, навео је портпарол Стејт департмента у одговору за Радио Слободну Европу на албанском језику.
Стејт департмент није навео рок за покретање стратешког дијалога, нити је прецизирао које конкретне кораке очекује од власти у Приштини.
Повод за питање упућено Стејт департменту било је покретање прве рунде стратешког дијалога Вашингтона и Београда, процеса усмереног на продубљивање билатералне сарадње у областима безбедности, економије и спољне политике.
„Кроз овај дијалог, Сједињене Државе и Србија радиће на остваривању заједничких циљева, укључујући регионални мир и стабилност, јачање веза у областима привреде и образовања и изградњу просперитетније будућности“, рекао је портпарол Стејт департмента.
Суспензија на неодређено
Амбасада САД у Приштини је 12. септембра 2025. године објавила да је Вашингтон на неодређено време суспендовао стратешки дијалог са Приштином.
У саопштењу је наведено да је одлука донета због „забринутости у вези са поступцима актуелне владе“ за коју је оцењено да је „повећала тензије и нестабилност“ и ограничила способност САД да продуктивно сарађују са Приштином на заједничким приоритетима.
Одлука је донета након што је влада Аљбина Куртија предузела мере против српских институција које су функционисале на Косову и Метохији.
Годинама Сједињене Државе и Европска унија позивају Приштину да спроведе споразуме постигнуте у дијалогу са Србијом, који се води уз посредовање Уније.
Ти споразуми, пре свега, подразумевају успостављање Заједнице општина са српском већином и обезбеђивање одговарајућег нивоа самоуправе за српску заједницу, у складу са Основним споразумом из 2023. године и Охридским анексом.
Запад, такође, захтева да Приштина реши спорове са Српском православном црквом, заштити верске слободе и избегне једностране потезе на северу Косова и Метохије који су, према оцени Вашингтона, повећали тензије са српском заједницом.