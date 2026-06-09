Возач Мика и 170 ромских ђака спона подељенoг града на Ибру
Више од 20 година Миодраг Мика Вучовић превози ромске ученике из јужног дела Косовске Митровице у сверни део града у којима похађају основну и средњу школу по српском систему. Роми неће у албанске школе
Више од две деценије један аутобус пун путника свакодневно саобраћа, четири пута днево у оба правца, прелазећи три километра у једном правцу, из јужног, данас албанског дела Косовске Митровице у северни, српски део подељеног града на Ибру од 1999. године. Пун аутобус нема пратњу ни полиције ни Кфора, нити је икада имао и у правом смислу је свакодневна жива спона подељеног града. Они који чине ту спону нису ни из српске ни албанске заједнице већ ученици Роми који из свог насеља Расадник из јужног дела града иду у једну српску ОШ „Бранко Радичевић’’ и Средњу техничку школу „Михаило Петровић Алас” у северном српском делу Косовске Митровице. Роми никако нису хтели наставу у албанским школама на албанском језику у јужном делу града па им је још УНМИК гарантовао школовање на језику и по систему државе Србије по којем су учили и до 1999. године.
ПРОТЕРАНO 6.000 РОМА
Револт Рома, да нису прихватили школовање по албанском систему је и у томе што је из ромског насеља Расадник, које је било и јединствена ромска месна заједица у оној Југославији, у склопу СО Косовска Митровица, тада као јединственог града, све до један Ром 1999. године је протеран са укупно 6.000 становника од албанских екстремиста након завршетка бомбардовања Југославије 12. јуна 1999. Све до једне од ромских кућа, више од 1.000, је тада прогутао пожар. Роми из Расадника су отишли на север Косова, највише у Северној Митровици, Звечану и Лепосавићу где су били у колективним центрима, други су отишли у Србију, Црну Гори, или негде у Европу. Међународна заједница је изградила 80 кућа за Роме, поред запаљеног Расадника, у које су се они вратили 2004. Ту их је близу 500 данас. И од тада ромски ученици аутобусом свакодневно долазе и одлазе из школе, у једну основну и једну средњу школу у српском делу Митровице. А њихов возач је од тада и данас 65-годишњи Миодраг Мика Вучовић, сигурно најцењенији и најпоштованији „странац” у ромском Расаднику. – Радио сам одувек као професионални возач аутобуса, а већ више од 20 година превозим Роме из насеља Расадник у Јужној Митровици до ОШ „Бранко Радичевић’’ и Средње техничке школе „Михаило Потеровић Алас” у српском северном делу града. Сада основну школу похађа нешто више од 130 ромских ученика док средњу школу похађа више од 40 ромских ђака. Раније их је било мало више, али су увек око ових бројки. Превоз је обезбеђен углавном за основце док га и средњошколци користе, као и стари и болесни Роми који се лече у српским здравственим установама у северном делу Митровице – каже Мика, како га зову сви у граду. Мика каже да је његов аутобус, марке ‘’Сетра’’, посебан јер има дужину чак 15 метара и да је регистрован са 61 местом за седење и 71 местом за стајање. Искористили смо један дан да се провозамо „споном” подељеног града на Ибру. Аутобус полази по ученике са аутобуске станице из српског дела Митровице у 11 и 30, јер ромски ученици у обе школе иду у поподневним сатима. Унутар аутобуса све блиста од чистоће а Мика каже да му је то навика да аутобус мора бити чист и да путник мора да уђе у уредан превоз.
РОМИ НЕЋЕ У АЛБАНСКЕ ШКОЛЕ
Вешт возач Мика добро се сналази на оштрим кривинама са „џином” дугим 15 метара, затим кроз тесну улицу Бошњачке махале, а онда поред главног градског моста на Ибру путем поред, уз реку до почетка села Суви До, на периферији северне Митровице, онда преко моста на Ибру до ромског насеља Расадник у јужном делу подељеног града. Ромски ученици већ окупљени на средини насеља јер знају кад аутобус креће према северу, односно школама. – Моја дужност је да будем на стајалишту 10 минута да сачекам све да уђу у аутобус. Углавном поштују време и ту нема проблема – каже Мика. Посматрамо како деца улазе у аутобус, заузимају места за седење, али многа не желе да седе. У њему жагор какав се не може чути нигде. Мика је научио на све то па и не обраћа пажњу на расположене ромске школарце. Аутобус креће а они најмлађи отпоздрављају оне који су их допратили до аутобуса, као да иду негде далеко, на екскурзију рецимо. Мика истом трасом довози ученике до аутобуске станице у северном делу Митровице где они 200 метара пешице одлазе у две школе. И тако сваког радног дана док траје школска година. A тако је више од двадесет година. – Никада није било проблема са ученицима. Много добрих ученика сам упознао. Имају и добро понашање. Поздрављају ме на сваком кораку где ме виде. Често ме заустављају у њиховом насељу само да би ушли у аутобус да се питају самном – каже Мика. З.Влашковић