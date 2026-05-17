Вучић са Урсулом фон дер Лајен о примени препорука Венецијанске комисије
Председник Србије Александар Вучић разговарао је телефоном са председницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен о наставку реформског процеса у Србији.
„Врло добар и отворен разговор са Урсулом фон дер Лајен о наставку реформског процеса у Србији, са посебним освртом на примену препорука Венецијанске комисије и даље усклађивање са европским стандардима“, навео је Александар Вучић на Инстаграму.
Поновио је, како је наведено, да Србија остаје чврсто посвећена спровођењу реформи у области владавине права, унапређењу правосудног система, јачању независности институција и доследној примени законских решења у складу са препорукама.
„Истакао сам важност подршке коју Урсула фон дер Лајен пружа Србији у процесу европских интеграција, као и значај наставка блиске сарадње са Европском комисијом у наредном периоду“, навео је Вучић.
Додао је да су размотрили и актуелне политичке и регионалне околности, уз заједничку оцену да су одговоран приступ реформама, очување стабилности и наставак дијалога од кључног значаја за европску будућност Србије и региона.