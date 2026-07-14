Вучић за „Фајненшел тајмс“: Брисел би требало заједно да прими земље Западног Балкана
Председник Србије Александар Вучић сматра да би Брисел требало да напусти приступ проширењу Европске уније који се све више заснива на заслугама, према којем су Црна Гора и Албанија водећи кандидати, и да уместо тога заједно прими Западни Балкан.
„Јаче границе између свих? Ако сви идемо заједно, не би било граница између Приштине, Београда и свих осталих“, рекао је Вучић.
Председник Србије нада се великом потезу за придруживање целог региона ЕУ.
„Потребно нам је да регион буде уједињен. Да не буде нова зона сукоба људи који улазе у ЕУ и других који су далеко од тога“, рекао је Вучић.
У осврту на актуелну политичку ситуацији у Србији, Вучић је рекао да ће ове године до почетка децембра бити одржани ванредни парламентарни избори.
„Највероватније ћемо прво имати парламентарне изборе, а затим председничке. Парламентарни избори биће одржани до почетка децембра. Нема простора за различите одлуке“, рекао је Вучић.