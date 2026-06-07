Затворена биралишта на Косову, највећа излазност у српским срединама; Радоњићи: Прелиминарни резултати избора око 22 часа
21.50 – Н.В. након давања изјаве пуштен из полиције
Н.В. који је приведен, на гласачком центру у ОШ “Свети Сава” у Северној Митровици, пуштен је из полиције.
Регионални шеф оперативе Косовске полиције Ердуан Баљићи потврдио је за Контакт Плус да је Н.В. након што је дао изјаву пуштен из полицијске станице и да није покренут поступак против њега.
Н.В. је данас приведен, на основу пријаве односно жалбе, на разговор у полицијску станицу.
21:20 – КП: Изборни процес протекао мирно, покренуто 17 кривичних поступака и приведено пет особа
Косовска полиција саопштила је да су све активности које су предузете ради гарантовања несметаног спровођења изборног процеса у оквиру ванредних парламентарних избора, укључујући и гласање које је одржано данас, спроведене у потпуности и у складу са оперативним планом и предвиђеним полицијским мерама.
Из полиције наводе да су провођење оперативног плана, професионално ангажовање полицијских службеника, као и блиска међуинституционална сарадња и координација, допринели да се изборни процес одвија у мирном, безбедном окружењу и без вец́их инцидената који би, како стоји у саопштењу, могли да поремете или ометају његов ток.
У континуираној сарадњи и координацији са Државним тужилаштвом, Косовска полиција је данас покренула 17 кривичних поступака у вези са изборним процесом, за кривична дела: „Кршење тајности гласања“, „Уништавање гласачких докумената“, „Злоупотреба права гласања“ и „Давање или примање мита у вези са гласањем“.
У вези са овим случајевима, приведено је петоро осумњичених.
Током обављања полицијских дужности, примљено је и обрађено укупно 53 информације различите природе, где након процене околности и недостатка елемената случаја, нису покренути даљи правни поступци.
Такође, у сарадњи са надлежним органима правосуђа, третирани су и процесуирани и други случајеви различите природе, који нису били повезани са изборним процесом.
“Косовска полиција професионално и непристрасно поступала са свим информацијама и извештајима у вези са изборним процесом и да је наставила да обавља своје законске дужности и одговорности у решавању других случајева јавне безбедности” навели су из полиције, преноси Радио Митровица север.
20:34 – Излазност у српским општинама до 19 часова: Изашло укупно 53.893 бирача
До 19 часова на целом Косову гласало је 722,883 бирача или 36,88 одсто од укупно 1.959.962 бирача са правом гласа, саопштила је Централна изборна комисија Косова. У српским срединама је излазност највећа и до затварања биралишта, гласало је укупно 53.893 бирача.
Ово показује да, иако је укупна излазност мања него на децембарским изборима, будући да је тада до 19 часова износила 44,99 одсто, она је ипак остала највећа у општинама са српском већином, објавио је портал Косово онлајн.
У Ранилугу је гласало 55,29 одсто бирача, односно 2.705 од 4.892 уписаних. На другом месту по излазности је Зубин Поток, где је гласало 55,26 одсто бирача, односно 3.575 од 6.470 уписаних, док је Звечан на трећем месту са 54,45 одсто, односно 3.799 од 6.977 уписаних бирача.
На четвртом месту налази се Лепосавић са 54,23 одсто, односно 6.872 од 12.671 уписаног бирача. Пето је Ново Брдо са 51,17 одсто, где је гласало 5.061 од 9.890 уписаних.
Шесто је Штрпце са 48,92 одсто изашлих, односно 5.979 од 12.221 уписаног бирача. Грачаница је седма са 47,08 одсто излазности, односно 11.284 од 23.969 уписаних бирача. Клокот је на 11. месту са 44 одсто изашлих, односно 1.786 од 4.059 уписаних.
Партеш је на 13. месту са 41,93 одсто, односно 2.015 од 4.806 уписаних бирача. У Северној Митровици излазност до 19 часова износила је 49,96 одсто, односно 7.210 од 17.604 уписаних у бирачки списак.
20:17 – Радоњићи: Прелиминарни резултати избора око 22 часа
Председник централне изборне комисије (ЦИК) у Приштини Крешник Радоњићи изјавио је да ће прелиминарни резултати данашњих избора бити објављени око 22:00 часа.
„Прелиминарни резултати биће објављени вечерас око 21:30 или 22:00 часова“, рекао је Радоњићи на конферењцији за новинаре по затварању бирачких места, преноси Репортери.
Бројање гласачких листића политичких субјеката врши се на бирачком месту, док се бројање гласова кандидата за посланике врши у општинским центрима за бројање.
Радоњићи је навео да је изборни процес протекао уредно и да није било инцидената који би могли да угрозе кредибилитет и укупни ток изборног процеса.
20:15 – Радаковић: Инцидент у ОШ “Свети Сава” покварио досад миран изборни дан; излазност је мања у односу на прошле изборе
Представник организације „Демократија на делу“ Душан Радаковић оценио је након затварања бирачких места да је било неколико случајева кршења изборних правила током дана, али да је до инцидента у правом смислу речи дошлоу Северној Митровици, сат времена пре затварање бирачких места око 18х.
“Изборни дан је на крају све мало покварио… Имали смо данас после 13х привођења у Зубином Потоку због сликања гласачких листића, та особа је одстрањена са бирачког места. Имамо око 16х два лица која су приведена у Брњаку зато што су у цивилном возилу имали листиће са упутством на који начин да се гласа, Та два лица су и даље у Полицијској станици у Зубином Потоку, дају изјаву тужилаштву и чекају одлуку шта ће бити” рекао је Радаковић новинарима.
Последњи инцидент догодио се у бирачком центру у ОШ “Свети Сава” на бирачком месту број 10.
“Имали смо инцидент где је представник једног политичког субјекта након гласања увидео да је на буклету са називима свих политичких субјеката, окренута страна другог политичког субјекта. Негодовао је, подигао глас, његова супруга се такође бунила и дошло је мало до гурања са једним чланом бирачког одбора. Директор бирачког центра је позвао полицију која је дошла” рекао је Радаковић.
Лице које је иницирало инцидент је у полицији где даје изјаву, док члан бирачког одбора кои је учествовао у инциденту даје изјаву у бирачком центру.
Радаковић истиче да је последњи инцидент покварио миран изборни дан, у коме је, како примећује, излазност мања у односу на претходне парламентарне изборе.
Излазност на северу, иако мања у односу на претходне изборне циклусе, ипак је највећа у односу на остале општине на Косову где се пад излазности бележи и до 15%.
20:12 – ЦИК: Гласало 36,79% уписаних бирача, највећа излазност у српским срединама
Излазност на изборима за косовску скупштину до затварања бирачких места у 19 часова је 36,81 одсто, на основу обрађених 99,80 бирачких места, а убедљиво највећа излазност је у српским срединама.
Највећа излазност је у Ранилугу је гласало чак 55,29 одсто уписаних бирача, показују подаци централне изборне комисије (ЦИК) у Приштини.
Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, у Зубином Потоку је гласало 55,26 одсто уписаних бирача, у Лепосавићу 54,23 одсто, а у Звечану 54,45 одсто уписаних бирача.
У Новом Брду излазност до 19 часова је 51,17 одсто, у Грачаници 47,08 одсто, у Партешу 41,93, у Клокоту 44 одсто, у северном делу Косовске Митровице 40,96, а у Штрпцу 42,08 одсто уписаних бирача.
Када је реч о албанским срединама, у Приштини је излазност 46,97 одсто, у Јужној Митровици 36,50, у Призрену 30,36, Ђаковици 29,23, а најмања излазност је у општини Драгаш и износи 23,88 одсто.
Укупна излазност мања је у поређењу са изборима у децембру 2025. године, пошто је на децембраским изборима гласало 44,99 одсто уписаних бирача.
Председник ЦИК-а Крешник Радоњићи изјавио је на конференцији за новинаре после затварања бирачких места да није било инцидената који би могли да наруше кредибилитет изборног процеса.
ЦИК је почео на свом сајту објављује прве прелиминарне резултате данашњих ванредних избора.
Бројање гласачких листића политичких субјеката врши се на бирачком месту, док се бројање гласова кандидата за посланике врши у општинским центрима за бројање.
19:05 – Сва бирачка места на Косову затворена су у 19 сати.
Грађанима који су се у том тренутку затекли на бирачким местима омогућено је да гласају.
Изборни дан је обележила мања излазност у односу на децембарске изборе, али је забележена велика излазност у српским срединама.
ТВ Мост
Према речима посматрача изборног процеса, дан је протекао без инцидената и већих неправилности.
Право гласа на данашњим изборима имало је 2.092.174 грађана, а гласало се у 949 бирачких центара са 2.550 бирачких места.
На изборима су учествовале три коалиције, 17 странака и један независни кандидат.