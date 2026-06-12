Живот Срба у Косовском Поморављу између административних препрека и борбе за опстанак младих
Свакодневица око 20.000 Срба у општини Партеш и околним селима оптерећена је логистичким проблемима, дугим чекањима на административним прелазима и изазовима у здравству, док опстанак локалне заједнице и младих у великој мери зависи од хуманитарног рада и институционалне подршке, изјавила је, у емисији Првог Програма Радио Београда „Јутро је“ Марија Васић, представница хуманитарне организације „Косовско Поморавље“.
Мештани Партеша за подизање новца и докумената и даље морају да путују до Бујановца, јер праве логистике на терену заправо нема, истиче Марија Васић.
„Ми имамо срећу да је наше село Партеш релативно близу административног прелаза Бела Земља, тако да смо за неких пола сата обично на прелазу. Међутим, у летњем периоду гужве су велике, поготово када крене сезона одмора и када долазе људи са привременог рада из иностранства. Тако да се деси да некада чекамо и по два, три или четири сата на самом прелазу“, објашњава Васићева.
Упозорава да је ситуација знатно тежа за мештане у удаљенијим срединама, наводећи пример Штрпца и Велике Хоче, одакле старији и социјално угрожени грађани без сопственог превоза сатима путују преко Косовске Митровице до Рашке.
„Имали смо случај старијег брачног пара из Велике Хоче који је у четири ујутру кренуо из Велике Хоче по пензију, а вратио се кући негде око девет увече. Ето, то је један вероватно најсликовитији пример како изгледа свакодневица на Косову и Метохији“, нагласила је Васићева.
Проблеми у здравству и неизвесност у просвети
Истиче да у функционисању здравства и просвете, који и даље раде по српском систему, постоје озбиљне препреке у пракси. Према њеним речима, здравствени центри често нису довољно снабдевени лековима и основним санитетским материјалом попут инјекција, инфузија и шприцева, због чега су породиље принуђене да саме доносе све што им је потребно пред порођај. Додала је и да се лекари максимално труде, али да процедуре мимо њихове надлежности представљају отежавајућу околност.
Школе за сада функционишу нормално и настава се изводи по српском програму, али постоји забринутост због најава из Приштине о потенцијалном утапању у косовски систем.
„Искрено, ми не знамо како би то уопште изгледало, јер све српске институције и јесу по свим договорима регуларне. Оне постоје тако како је дозвољено да постоје и не знамо који би то корак даље био ако би се интегрисало и здравство и просвета, јер је договор по Ахтисаријевом плану да то остаје у надлежности српске заједнице“, рекла је представница хуманитарне организације „Косовско Поморавље“.
Безбедност и апел медијима на одговорност
Када је о безбедносној ситуацији реч, Васићева је указала да је Партеш српско село окружено албанским и мешовитим срединама, те да се у том крају ретко дешавају међуетнички сукоби. Упутила је и апел медијима у централној Србији када извештававају о инцидентима.
„Често се у нашим медијима не даје довољно информација када се двоје људи, Србин и Албанац, посвађају или нешто једно другом замере – да ли је то баш на националној основи или се просто десило нешто што би се можда десило и у Београду. Ту би требало скренути пажњу медијима да ипак мало одговорније извештавају, зато што нама свако подизање непотребне буке и неодговорног извештавања директно утиче на свакодневни живот и на односе с комшијама“, нагласила је Васићева.
Самосталан рад на селу немогућ без стратегије државе
Хуманитарна организација „Косовско Поморавље“ помаже сеоским домаћинствима у набавци пољопривредних машина. Указује да је у тренутним околностима немогуће да људи самостално живе искључиво од свог рада.
„Нама је потребна држава која ће стати иза тих људи који би и желели да нешто произведу, да то откупљује, да им обезбеди и увоз и извоз. Дакле, једна озбиљна стратегија би ту могла да подигне ствари на неки одрживи ниво. Све остало је преживљавање и пука помоћ људима да, како-тако, неки временски период буду мало безбрижнији“, казала је Васићева.
Летња школа, стипендије и подршка останку младих
Организација у августу припрема четврту летњу школу „Косовско Поморавље 2026“, намењену деци из изолованих средина која преко лета немају приступ спортским и културним садржајима. Програм се реализује по НТЦ систему у сарадњи са професором Ранком Рајовићем, а укључује и едукацију о српском језику и историји, као и излете до Призрена и Високих Дечана.Напомиње да многа деца која живе на Косову и Метохији пре ове школе нису имала прилику да виде ниједан домаћи манастир.
Поред летње школе, организација спроводи и стални програм стипендирања кроз који је до сада прошло више од стотину ученика и студената, са циљем да се награди труд, помогне материјално угроженима и млади повежу са донаторима.
На питање како мотивисати младе људе да донесу одлуку о останку након завршетка школовања, Васићева је нагласила важност личног примера тима који води организацију.
„Ми се трудимо да кроз наш пример, кроз рад наше организације, с обзиром на то да смо ми сви млади, неки су основали породицу, неки су на том путу, али смо сви завршили студије и окупили се око организације, пробамо да нешто сами урадимо за свој крај. Тако да гледамо да својим примером некако мотивишемо те младе људе и да им дамо наду да није једини излаз и једини начин отићи. Али, наравно, јако је изазовно и треба много подршке и много рада“, указала је Васићева у емисији Првог Програма Радио Београда „Јутро је“.
Значајан сегмент опстанка, према њеним речима, чини и духовна подршка Српске православне цркве, посебно монаштва из манастира Драганац, с којим организација једном месечно реализује „Моравске духовне вечери“ ради очувања кључних друштвених вредности и повезивања с људима из земље и дијаспоре.
Сви пројекти ове организације ослањају се на донације које се прикупљају путем званичног сајта косовскопоморавље.орг, где се налазе упутства за уплате из земље и иностранства, а рад организације доступан је и путем свих друштвених мрежа.