Без потврде рока за нову дебату о Кластеру 3, Кос: Србија да настави реформе
Ирско председавање Савету Европске уније није данас потврдило да ће питање отварања Кластера 3 у приступним преговорима са Србијом поново бити стављено на дневни ред држава чланица пре летње паузе, након што прошле седмице није постигнут консензус о препоруци Европске комисије.
Европска комесарка за проширење Марта Кос поручила је да је Србија, након назадовања, направила одређене кораке напред, али да има још много посла, посебно у области владавине права.
Кос је додала да Европска комисија из Београда добија сигнале о спремности за снажније стратешко усклађивање са Европском унијом.
„После назадовања констатованог у прошлогодишњем извештају о проширењу, Србија је направила одређене кораке напред. И даље је потребно много тога урадити, посебно у области владавине права. Добијамо и сигнале да је спремна на снажније стратешко усклађивање са Европском унијом. Ако то буде испунила, наставићемо са препоруком за следећи корак“, рекла је Марта Кос.
Упитана да ли је и даље могуће постићи консензус о отварању Кластера 3 током јула, Кос је одговорила да је то питање за председавајућу Ирску.
Министар за европске послове Ирске Томас Берн изјавио је да ће председавање наставити консултације са државама чланицама и Србијом о наставку приступног процеса, али је избегао да одговори да ли планира нови покушај постизања сагласности већ током јула.
„Пред нама је још посла, али као ирски министар посвећен сам разговорима са државама чланицама и са Србијом како бисмо видели на који начин можемо да унапредимо њен приступни процес“, рекао је Берн уочи састанка Савета за опште послове ЕУ у Бриселу.
Данашње изјаве дате су уочи састанка Савета за опште послове ЕУ и међувладиних конференција са Црном Гором, Албанијом, Молдавијом и Украјином, због којих је 14. јул у Бриселу назван „суперуторком“ за политику проширења. Србија није међу земљама са којима ће данас бити одржана међувладина конференција, пошто државе чланице прошле седмице нису постигле једногласност о отварању Кластера 3
На међувладиним конференцијама Црна Гора ће привремено затворити поглавља 8 и 29, Албанија поглавља 25, 26 и 30, док ће Украјина и Молдавија отворити Кластер 6, који обухвата спољне односе и заједничку спољну, безбедносну и одбрамбену политику.