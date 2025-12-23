ПЛАМЕН СРПСКЕ СЛОБОДЕ НИКО НЕ МОЖЕ ДА УГАСИ
– Заједница српских општина је, не само насушна потреба Срба на КиМ, већ и услов суштинске нормализације прилика на терену. Куртијева полиција нема шта да тражи у српским срединама, ни по једном слову споразума. Централна тема сваког мог разговора са страним званичницима јесте терор Аљбина Куртија који се спроводи над српским народом на КиМ. Док Приштина отворено подржава протесте у Србији, председник Вучић подржава српски народ на Косову и Метохији и бори се и дипломатски и економски за наш останак и опстанак на вековним огњиштима -рекао је за „Јединство” Петар Петковић, директор Канцеларије за Косово и Метохију
Најпре су припремили жестоку медијску пропаганду, потом су нас бомбардовали, окупирали и највећим делом протерали. Међународне, наводно, неутралне институције из године у годину доносиле су разно-разне уредбе и прописе сужавајући надлежности Београда у покрајини, а све са циљем да нам отму Косово и Метохију. О тешким преговорима са Приштином, ЗСО, терору Куртијевог режима, предстојећим парламентарним изборима на Косову и Метохији, али и вековним искушењима и слободарском духу српског народа на КиМ за „Јединство” је говорио директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић
- Сваког припадника српског народа на Косову и Метохији интересује како теку преговори у Бриселу, како се понаша ЕУ, а како Приштина?
Наша позиција у дијалогу Београда и Приштине је доследна и принципијелна. Искрено верујемо да је дијалог једини начин да се нагомилани проблеми на самом Косову и Метохији реше на мирољубив, цивилизован и пре свега одржив начин. У дијалогу наступамо као неко ко жели да се договори и посредници из ЕУ то несумњиво разумеју и уважавају, међутим Приштина доследно саботира дијалог и не поштује ни до сада преузете обавезе. Ту пре свега мислим на формирање Заједнице српских општина на коју српски народ чека пуних 12 година. Приштина упорно бежи од те обавезе, али ми никада нећемо престати да инсистирамо на том питању који је од животног и суштинског значаја за наш народ на КиМ. Више пута сам говорио како дијалог са приштином изгледа, појављују се у Бриселу да би испоштовали форму, али никаква суштинска спремност за дијалог, компромис и нормализацију односа код њих није видљива. У овом часу, у атмосфери растућих геополитичких напетости, као и у светлу чињенице да је на челу администрације у Приштини човек кога дијалог уопште не занима, нисам сигуран да са много оптимизма можемо да говоримо о потенцијалима за нормализацију односа, али Београд остаје опредељен за дијалог и у најбољој вери ће наставити да учествује у том процесу зарад боље будућности српског народа на КиМ, а и свих осталих који на том подручју живе.
- Какве одговоре добијате од међународних представника док износите истину о бахатости недемократске власти у Приштини која се на дневном нивоу иживљава над српским народом?
Централна тема сваког мог разговора са страним званичницима јесте терор Аљбина Куртија који се спроводи над српским народом на КиМ. Дипломате са којима имам прилику да се састајем јесу делимично упознати са ситуацијом на терену, а неки се и изненаде, јер реална слика о ситуацији на КиМ је у многим западним земљама строго чувана тајна, и истина не продире лако ни до медија ни до тамошње јавности. Увек наглашавам да однос према проблемима српског народа и Куртијевом насиљу није и не сме бити ствар политичких афинитета, односно става који је нека земља заузела по питању статуса наше јужне покрајине. Гажење свих људских права Срба на КиМ је питање које захтева хитност и одлучност у реаговању међународне заједнице. Постоје, разуме се, саговорници који су отворенији за овакву врсту аргумената, неки мање, али важно је да на сваком кораку, на сваком нивоу наше власти користимо сваку прилику да указујемо на истину о страдању нашег народа на КиМ. Срби на Косову и Метохији јесу један од најугроженијих народа на тлу модерне Европе и томе у прилог говори и чињеница да од доласка Куртија на власт имамо више од 700 етнички мотивисаних инцидената и напада на наш народ, децу, жене, светиње СПЦ… На нашу децу у Штрпцу пуцао је Куртијев припадник такозваних Косовских безбедносних снага и то док су носила Бадњак, нашег матуранта у Косовској Митровици давио је припадник такозване Косовске полиције, наше мајке, сестре, супруге изложене су сваковрсном узнемиравању, а часни Срби се хапсе по политичком кључу без икаквог права на истину и правду. Све су то примери пред којима међународна заједница не сме да затвара очи!
- У којој мери и на који начин су рат у Украјини и протести у Србији погоршали преговарачку позицију Србије и постали „ветар у леђа” Приштини?
Приштина веома лукаво настоји да сопствене проблеме стави у контекст геополитичких дешавања и себе представља као некаквог, наравно лажног, европског штитоношу, који се опире ширењу руског или кинеског утицаја на Балкану. То је разуме се бесмислица, међутим има у међународној заједници и оних којима је таква реторика блиска и пријемчива. Међутим, у прилици сте да видите на седницама Савета безбедности УН о КиМ како се та њихова празна прича распадне у парампарчад суочена са било каквом озбиљном политичком дискусијом или сучељавањем аргумената. Али и поред тога, клима у свету се користи за стварање некаквих нових регионалних савеза против Србије, што не смемо да занемаримо. Уз то, видљива је и својеврсна коалиција интереса Приштине и оних који организују протесте у Србији са циљем да нашу земљу ослабе и политички и економски и којима је једина опсесија како да сруше председника Александра Вучића, јер желе слабу и понизну Србију која би признала Косово и Метоихју. Председник Вучић је управо штит од таквих антисрпских настојања и гарант да док је он на власти немамо ни де факто ни де јуре признања наше јужне покрајине. Зато им сметају и председник Вучић као и Српска листа која је на Косову и Метохији најважнији бедем одбране српских националних интереса. Док Приштина отворено подржава протесте у Србији, председник Вучић подржава српски народ на Косову и Метохији и бори се и дипломатски и економски за наш останак и опстанак на вековним огњиштима.
- Како бисте описали тренутну политичкобезбедносну ситуацију у нашој јужној покрајини?
Рекао бих да је ситуација на КиМ стабилно нестабилна, јер све што је у западним друштвима нормална или прихватљива пракса понашања и демократских вредности, на КиМ је годинама изврнуто наглавачке. Имате на снази константно, неселективно и несанкционисано, или само козметички санкционисано насиље над читавим једним народом. Дивљање Куртијевих фаланги по северу КиМ и подизање нелегалних база нисмо без разлога поредили са окупацијом, јер у Европи није могуће видети ишта слично ономе што се догађа на КиМ. Упркос свему томе, српски народ и наша Српска листа показали су да их године Куртијевог терора нису сломиле, већ напротив, само су их додатно оснажиле и ујединиле да остану свој на своме и чувају свој кућни праг. Међутим, КиМ је сам по себи безбедносни изазов. Приштина добија све више софистицираног оружја и војне опреме од неких својих спонзора, што ствара оправдану забринутост и упитаност против кога би то оружје могло бити употребљено. Курти, настојећи да изгради своју ратну биографију, свакодневно звецка оружјем и повлачи потезе који директно дестабилизују прилике на терену желећи да изазове сукобе, али никада Приштина не може бити озбиљна претња Србији и да је рационалан, Курти би то и сам схватао. Међутим, не верујем много у његову способност резоновања, и ту се крије опасност.
- Поред дискриминисања српског народа, неоснованих оптужби и хапшења и Српска листа, као највећа политичка партија Срба на КиМ, на мети је напада и притисака приштинских власти. Зашто се Курти толико плаши Српске листе покушавајући да је дискредитује и избаци из изборне утакмице?
Нема ту велике мистерије. Српска листа је препозната као кровна српска политичка организација на КиМ која се предано и бескомпромисно залаже за интересе српског народа на КиМ и због тога смета Аљбину Куртију и његовим сателитима. Управо због те своје борбе, челници Српске листе на свакодневном су удару режима у Приштини, против њих се воде монтирани политички процеси, баш као и против српског народа. Од почетка године у три наврата Курти је преко својих сателита покушао да забрани рад и политички ангажман Српске листе како би обезглавио Србе, али му то није пошло за руком јер су Срби у оба претходна изборна циклуса изашли као победници и показали коме верују и да никада неће моћи да сруши нераскидиве везе између српског народа, Српске листе и државе Србије. Да се разумемо, убедљиво ће Српска листа победити и следећи пут, на изборима 28. децембра. Рушење Српске листе је за Куртија исто што и брисање Срба као било каквог политичког фактора на КиМ, а то би био само корак ка фактичком биолошком брисању нашег народа са тих простора. Покушао је све: да застраши, да затвори, да забрани, али Српска листа је за њега тврд орах, и отуда његова опседнутост. Он схвата да су Срби и Српска листа на КиМ једно. Покушај елиминисања Српске листе отвара врата за увођење још неких маргиналних политичких фигура попут Ненада Рашића у Куртијево лојалистичко гнездо, али „тврд је орах воћка чудновата…” Преживели су Срби на КиМ и много већа искушења, па ће и из овога изаћи још снажнији. Пламен српске слободе нико не може да угаси.
- После недавних локалних избора већинске српске општине преузели су српски градоначелници. Како коментаришете стање које су новоизабране власти затекле у просторијама општина?
Просторије локалних институција власти на северу КиМ су, након периода политички нелегитимне узурпације, затечене у девастираном стању. Све изгледа као да су се тамо уселили истински разбојници, што лажни албански градоначелници и Куртијева полиција свакако и јесу. Покраден намештај и опрема, изломљен и вандализован инвентар, оскрнављене иконе и у то су могли да се увере и међународни представници… То показује однос приштинске власти према свему српском. Али ништа ме од њих не чуди, јер када узмете у обзир како су се понашали према живим људима, старцима, женама, деци, како очекивати да ће се са више пијетета односити према српским симболима? Пустош коју су иза себе оставили Куртијеви гаулајтери велики је задатак за наше градоначелнике, али Срби су надживели и веће окупаторе, јер смо ми народ који не одустаје. Иако ће много времена и труда бити потребно да наше општине доведу у пређашње стање, будите уверени да ће наше општине поново служити народу и већ први потези и одлуке које су српски градоначелници на северу донели, говоре томе у прилог.
- Постоји ли могућност да након победе Српске листе и на парламентарним изборима Приштина повуче полицијске снаге са севера, које би биле замењене припадницима српског народа?
Куртијева полиција нема шта да тражи у српским срединама, ни по једном слову споразума. Састав полиције у већински српским општинама посебно на северу Косова и Метохије по националном кључу једина је гаранција безбедности оних који тамо живе, а Бриселским споразумом предвиђено је да полицију у четири општине на северу КиМ морају да чине Срби. О злоделима Куртијеве полиције и његових фаланги у протеклих неколико година могла би се направити читава књига. Сетите се да су возила Росу улазила у дворишта српских обданишта, да су патролирали севером Косова и Метохије размећући се аутоматским оружјем, да је четворо Срба упуцано на озлоглашеном Бистричком мосту, да је подигнуто преко 25 полицијских база и полицијских станица у српским срединама на северу КиМ и Курти је кроз својеврсну полицијску окупацију желео да застраши и протера наш народ. То му није пошло за руком и Српска листа ће се као и до сада, на сваком месту и у сваком тренутку борити за интересе српског народа свим политичким и дипломатским средствима и због тога је од животне важности за наш народ да свих десет мандата у парламенту у Приштини гарантованих за српски народ остану у српским рукама, а не у рукама Куртијевих плаћеника попут Рашића који је, подсетићу вас, сам гласао за одузимање земље српским домаћинима како би се на њима подигле Куртијеве базе.
- Да ли Београд наставља да инсистира на формирању Заједнице српских општина и да ли време ради за нас?
Заједница српских општина је најважнија тековина дијалога у Бриселу коју Приштина избегава пуних 12 година. Протеклих неколико година смо на најдиректнији начин добили одговор на питање шта Срби могу да очекују уколико немају могућност да на посебан начин и извршна овлашћења управљају својим пословима кроз надлежности које им даје ЗСО. Али, Заједница српских општина је не само насушна потреба Срба на КиМ, већ и услов суштинске нормализације прилика на терену. Да је ЗСО формирана, не би било места свакодневним провокацијама и дестабилизацијама из Приштине. Не пада нам на памет да у процесу дијалога Београда и Приштине одступимо ни за корак када је реч о овом питању и зато у свакој рунди дијалога у Бриселу увек покрећем то важно питање, али Приштина од њега бежи. Због тога је и одговорност на међународној заједници да Приштину приволи поштовању споразума и да преузму свој део одговорности. Београд свакако има капацитет да се питањем КиМ бави дугорочно, међутим дугујемо пре свега нашим сународницима на КиМ да учинимо све да издејствујемо конкретне помаке који би им олакшали живот, јер, не заборавимо, ти људи више од четврт века живе у атмосфери крајње несигурности и неизвесности.
- Ближе се новогодишњи и божићни празници који су посебно величанствени у нашим светињама на Косову и Метохији које су , такође, мета напада како екстремиста тако и званичне власти у Приштини. Која је ваша порука нашем народу и који је модел очувања од фалсификата, рушења, и уклањања српских цркви и белега на Косову и Метохији?
Не можемо да наше светиње у недра ставимо, као у песми Десанке Максимовић, и да их тако сачувамо од оних који би да им науде на овај или онај начин. Али зато са нашом Епархијом рашко-призренском и косовско-метохијском чинимо све да помогнемо и заштитимо наше светиње и да комплетној међународној заједници укажемо на њихову угроженост. То су жива места сабирања, молитве и вере, неотуђиви део српског верског и културног идентитета и значе живот нашем народу на Косову и Метохији. Покушаји Приштине и следбеника великоалбанских шовинистичких пројеката да присвоје наше духовно и верско благо на овим просторима јалови су покушаји прекрајања историје који изазивају чуђење у читавом хришћанском свету. Нашем народу на Косову и Метохији желим да у добром здрављу, миру, молитви и вери, братском сабрању дочекају предстојеће празнике, посебно предстојећи Божић. Р. Комазец