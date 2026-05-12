„ПАНОРАМА”-ЈЕДИНСТВО ПОЧАСНИ ГОСТ НА МАЈСКИМ СУСРЕТИМА ПИСАЦА ДИЈАСПОРЕ

ФРАНКФУРТ НА МАЈНИ

На позив Удружења писаца српског расејања „Седмица” из Франкфурта, „Панорама”-Јединство била је почасни гост на овогодишњим, управо завршеним, Мајским сусретима у Франкфурту на Мајни. Након свечаног пријема у Конзулату Републике Србије у Франкфурту, манифестација је настављена поезијом као најлепшим средством изражавања људских мисли и осећаја.

Председник Удружења „Седмица” Александар Јовановић изразио је велико задовољство што су угостили најстарију и најоригиналнију новинско-издавачку кућу српског народа на Косову и Метохији, која, како је рекао, својим постојањем и објављивањем, не само листа „Јединства”, него и књига савремене поезије и прозе, негује српску писану реч на Косову и Метохији.

Част да представи „Панораму”-Јединство имала је уредница и директорица ове куће Рада Комазец. У свом обраћању пред писцима из целе Европе, Комазец је између осталог навела:

-Постоје институције које свој век мере годинама и оне које се поред година мере и дубином трага које остављају у бићу једног народа. Тако се мери „Панорама“ -Јединство, одолевајући најстрашнијим олујама времена. Наша издавачка кућа није само привредни субјект већ духовна тврђава која преко осам деценија пркоси свим искушењима и недаћама и опстаје са народом на Косову и Метохији. Од самог оснивања 1944. године кроз странице листа „Јединство” и бројна књижевна издања, ова кућа је била сведок и хроничар најсудбоноснијих догађаја за наш народ. Данас упркос бројним изазовима и раду у отежаним условима, „Панорама”-Јединство наставља своју мисију очувања ћириличног писма и афирмације стваралаштва наших аутора. Свако издање часописа „Стремљења“ и свака објављена књига ћирилицом јесу задужбине од хартије подједнако важне као и оне од камена јер чувају оно најдрагоценије -наш језик, наше писмо и наш идентитет- истакла је директорица Комазец и наставила:

– Без листа „Јединство” многа аутентична сведочанства о нашем постојању, обичајима и страдањима на косметским просторима никада не би угледала светлост дана. Времена за издаваштво су тешка, а за Србе на Косову и Метохији још тежа, а „Панорама”-Јединство наставља своју борбу исписујући тапију на наше трајање и страдање – нагласила је Рада Комазец и додала: -Континуирано издавање књига на Косову и Метохији показује да је српски народ жива културна заједница која ствара нове вредности на традицији и земљи својих прадедова чувајући свој језик, писмо и културу .

Говорећи даље о значају „Панораме”-Јединства посебно се осврнула на период 1999. године и прогон српског народа, истичући неизмерни значај „Јединства” и његових новинара у том периоду.

У оквиру представљања „Панораме”-Јединства било је речи и о часопису за културу, књижевност и уметност „Стремљења” за који је уредница Комазец казала:

– Стремљења су обликовала српску књижевну сцену на Косову и Метохији, а историју и хронологију часописа, његовог развоја и уметничких профила стручна јавност високо оцењује. Сви ствараоци из области књижевности, уметности и уопште културе на Косову и Метохији прошли су кроз часопис „Стремљења”. Уз афирмацију културолошких вредности на целом подручју Косова и Метохије, значајан је концепт повезивања целокупног српског културног простора, исказујући богатство књижевности и културе српског народа. Мисија „Стремљења” је као и свих публикација у оквиру „Панораме”-Јединства стална и планска брига о српском језику, писму, развоју језичке свести, а све у циљу чувања српске културе, књижевности и идентитета као темеља постојања народа – рекла је уредница Комазец.

О значају издавачке куће „Панорама”-Јединство говорила је и генерални секретар Удружења књижевника Србије Гроздана Лучић-Лалић која је оценила да је очување језика, писма и националног идентитета Срба на Косову и Метохији нераскидиво повезано с радом новинско-издавачке куће „Панорама”-Јединство.

– Као прва професионална српска институција на КиМ представља темељ информисања и културе. Док говоримо о прошлости и садашњости стварања ове новинско -издавачке куће, ми се клањамо онима који су у најтежим временима имали храбрости да држе перо као штит. Кроз рад „Панораме“ -Јединство ми данас имамо црно на бело документовану историју, догађаје, културу, обичаје и што је најважније српски језик и афирмацију младих. Свака књига у издању ове куће је један камен у мозаику наше колективне свести и сведочанства да се ћирилица , не само пише, већ се њоме и живи и брани. „Панорама“ -Јединство најдиректније документује српско постојање на Косову и Метохији као аутохтоног народа који је вековима градио и радио на косовској земљи. Деценијама српска реч на Косову најснажниује одјекује кроз странице Јединства и часописа за књижевност и културу „Стремљења“ . И у последњем броју овог часописа имамо неколико младих долазника пред којима је блистава књижевна будућност – истакла је генерални секретар УКС-а Гроздана Лучић-Лалић.

Она је подсетила и на хуманитарни рад „Панораме”-Јединства даривањем књига српским школама на КиМ и помоћи социјално угроженим породицама, наглашавајући да институције чине људи а да је Рада Комазец пример пожртвованог, одговорног и енергичног руководиоца, која зналачки води ову новинско-издавачку кућу.

У оквиру Мајских сусрета потписан је Протокол о сарадњи Удружења писаца „Седмица” из Франкфурта и „Панораме”-Јединства.

Иначе, на овогодишњим Мајским сусретима писаца дијаспоре у организацији Удружења писаца „Седмица” учествовали су наши писци из Француске, Швајцарске, Аустрије, Немачке, Белгије, Шпаније, Италије и матице, а да све буде веселије и свечаније побринуо се фоторепортер „Јединства” Немања Тодоровић изводећи косовске песме гласом пуним топлине.

М. Стојковић