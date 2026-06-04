Други сабор српског фолклора „ Кад Бушинце коло поведе“
У селу Бушинцу код Косовске Каменице организован
У селу Бушинцу код Косовске Каменице поводом празника Свети цар Константин и царица Јелена 3.јуна организована је друга по реду културно-уметничка манифестација под називом Сабор српског фолклора која је ове године одржана под слоганом „ Кад Бушинце коло поведе“.
Након свете литургије коју су у цркви Светог цара Константина и царице Јелене служили пароси косовскокаменички, Срђан Миленковић и Александар Бранковић у црквеној порти најпре је организован је дефиле 17 културно уметничких друштава са Косова и Метохије и Централне Србије и Републике Северне Македоније. Потом су смењујући се на бини надомак цркве Културно уметничка друштва изводила сплетове игара из разних крајева. Окупљени на овом лепој манифестацији осим у игри и песми културно уметничких друштава, уживали су и у етно мелосу вокалних солиста и солисткиња . Свечаности су присуствовале и помоћница директора Канцеларије за Косово и Метохију задужена за сектор сарадње са Српском православном црквом и бригу о културном наслеђу, Милена Парлић и помоћница директора Канцеларије за КиМ, Душица Николић.
Додајмо да у селу Бушинцу данас живи око две стотине Срба, а црква Светог цара Константина и царице Јелене обновљена је крајем прошлог века. У новије време уз помоћ донатора уређена је црквена порта, саграђене капела, чесма и звонара. Иначе црква се налази на брду са кога пуца прелеп поглед на већи део Косовског Поморавља.
Празник Свето цар Константин и царица Јелена се у овом месту вековима светкује као сеоска слава. У време када црква није била обновљена, народ се окупљао на њеним темељима да светкује празник.
С.И.