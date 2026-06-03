Апелациони суд у Приштини укинуо потврду оптужнице против 53 особе за наводне ратне злочине
Апелациони суд у Приштини поништио је одлуку Основног суда о потврђивању оптужнице Специјалног тужилаштва против 53 оптужене особе у одсуству, за ратне злочине у Меји и другим селима општине Ђаковица, током сукоба на КиМ 1999 године.
Одлуком Апелационог суда предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење и одлучивање.
Браниоци оптужених поднели су жалбу на одлуку Основног суда, тврдећи да су начињене процедуралне повреде, погрешна или непотпуна провера чињеница, погрешна процена доказа, повреда Кривичног закона и недостатак довољних доказа за поткрепљивање оптужнице.
Апелациони суд је након прегледа списа предмета и оцене жалбених навода бранилаца оптужених, утврдио је да првостепена одлука садржи повреду закона и да предмет треба вратити на поновно суђење и одлучивање.
Према одлуци коју је објавио портал „Заклетва за правду“, другостепени суд је утврдио да првостепена одлука садржи битну повреду одредаба кривичног поступка, јер је прво рочиште одржано у одсуству окривљених, а без испуњавања законских услова.
Сходно томе, према одлуци Апелационог суда, првостепени суд није предузео разумне напоре да обавести окривљене о првом рочишту и да обезбеди њихово присуство.
Веће је утврдило да не постоје докази или документи који поткрепљују чињеницу да је овај позив објављен на веб страници суда, на веб страници тужиоца и у Службеном гласнику.
Окривљени у овом предмету су између осталог и високи официри српске полиције и војске.
Веће Апелационог суда је нагласило да се не слаже и са приступом првостепеног суда, који је утврдио да су услови за наставак суђења у одсуству испуњени и да су уложени разумни напори искључиво на основу састављања позива за седницу.
У жалби се појашњава да Законик о кривичном поступку предвиђа два одвојена случаја за одржавање суђења у одсуству, и то – када се сматра да се оптужени одрекао права да буде присутан на суђењу и ако је суд уверен да су учињени покушаји и разумни напори да га обавесте о рочишту и да се обезбеди његово присуство.
У конкретном случају, с обзиром на то да се поступак води за кривично дело „Ратни злочин против цивилног становништва“, потребно је да суд, као део разумних напора, испуни три услова како би утврдио напоре да обезбеди оптуженог у поступку. Ови услови укључују исцрпљивање поступка, развој свеобухватне информативне кампање са јасним апелом на оптуженог и објављивање позива и оптужнице на веб страници тужилаштва, веб страници суда и у Службеном гласнику.
У поновном поступку, Апелациони суд предлаже првостепеном суду да поново закаже почетну ревизију и отклони све повреде утврђене у овој одлуци, како би се припремио за одржавање суђења у одсуству.
На првом судском рочишту, 16. јуна 2025. године, оптужницу је прочитао тужилац Иљир Морина у Основном суду у Приштини и суд је утврдио да је уверен да су уложени напори да се оптужени обезбеде, те је одлучио да се суђење одржи у одсуству.
У децембру 2023. године, Специјално тужилаштво подигло је оптужницу у одсуству против 53 оптужена за убиство Албанаца у Меји. Оптужница је измењена 23. децембра 2024. године.
Током 2024. године специјално тужилаштво је подигло 13 оптужница против 25 осумњичених Срба за наводно почињене ратне злочине на Косову и Метохији. Од њих, шест је подигнуто у одсуству против 11 Срба, док је осталих седам било против 13 ухапшених особа.
Током 2025. године, подигнуто је 15 нових оптужница. Од њих, десет су оптужнице у одсуству.
Током 2025. године Специјално одељење Основног суда у Приштини је донело укупно десет пресуда за ратне злочине, којима је десет лица осуђено, а једна особа је ослобођена оптужби.
У три од ових предмета, окривљени су осуђени у одсуству максималном казном затвора од 15 година.