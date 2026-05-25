Стејт департмент: САД теже прихватљивом споразуму за Београд и Приштину
САД ће наставити да охрабрују Београд и Приштину да напредују ка нормализацији односа, са циљем да се путем преговора постигне трајни споразум прихватљив за обе стране, наводи се у документу америчког Стејт департмента упућеном америчком Конгресу.
У документу се наводи да је „доба изградње нација“ под вођством САД завршено и да се политика Вашингтона према Западном Балкану неће односити на „спасавање или реизградњу“ већ на стабилност и узајамно корисна партнерства.
„Администрација се фокусира на оснажење локалних чинилаца да се сами боре са изазовима, а не да одржава превелику ослоњеност на међународне интервенције или надзор“, наводи се у документу, уз напомену да нерешени проблеми поткопавају регионалну стабилност.
Поред тога, администрација САД планира дијалоге са Србијом и Северном Македонијом до краја године. Према документу, америчка војска ће наставити да учествује у мисији Кфора, што је оцењено као кључна компонента гаранције безбедног окружења и слободе кретања у АП КиМ.
„Наставићемо ширење безбедносне и одбрамбене сарадње са Србијом на начин који помаже америчким интересима“, наводи се у документу.
Кад је реч о БиХ, у документу се наводи да САД остају посвећене Дејтонском споразуму, и додаје се да администрација настоји да консолидује стабилност и наставља да охрабрује чиниоце у БиХ да избегну дестабилизујуће акције.