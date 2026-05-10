Вера , јединство и поштовање националних интереса значе опстанак

„Убожачки сусрети“ на остацима средњевековног манастира Убожац код Косовске Каменице у оквиру прославе Марковдана

Данас на православни празник Марковдан на остацима средњевековног манастира Убожац код Косовске Каменице одржана је прва по реду културно уметничка манифестација „ Убожачки сусрети“ у организацији Дома културе „ Радомир Поповић“-Ранилуг, а под покровитељством Канцеларије за Косово и Метохију.

Литургији коју су служили пароси косовскокаменички, а која је претходила културно уметничком програму присуствовали су бројни верници из косовскокаменичких села, али и других делова Косовског Поморавља. Међу окупљенима на остацима ове велике православне светиње била је и помоћница директора Канцеларије за Косово и Метохију, задужена за сектор за сарадњу са Српском православном црквом и бригу о културном наслеђу, Милена Парлић. Догађају су присуствовали и званичници установа и институција и туристичких организација у Косовском Поморављу.

Беседећи пред окупљенима на остацима манастирске цркве посвећене Ваведењу пресвете Богородице, протојереј Срђан Миленковић подсетио их је пре свега на важност вере, међусобне љубави међу људима и јединство.

– Драга браћо и сестре и сестре, ето видимо у каквим временима живимо и са каквим се све стварима суочавамо. Међутим данас нам је најпотребније то јединство , љубав, да једни другима помажемо, да једни другима пружимо руку и да заиста живимо и изборимо се са свим оним што нас је снашло и да својој деци оставимо нешто што ће их сећати нас, да им оставимо завештање да чувају своје светиње, породице и своју цркву и своју веру- казао је уз остало протојереј Миленковић.

Отварајући „Убожачке сусрете“ протојереј Александар Бранковић казао је уз остало да остаци манастира Убожац данас бледо сведоче некадашњу своју славу уз подсећање на историју ове светиње у којој је како је рекао боравило и преко 20 монаха док је она била жива.

– Данас кад погледамо ови остаци манастира бледо сведоче некадашњу славу коју је имао , али без обзира мештани овог краја, Криве реке и даље у овом светом храму виде своју наду , своју веру и доживљавају овај манастир и ово свето место као један светионик и не само за садашњост већ и будућност- рекао је Бранковић.

Помоћница директора Канцлеарије за КиМ Милена Парлић је обраћајући се присутнима уз остало казала је да се осећа пре свега благословеном што је на овом светом месту заједно са свима коју су се сакупили на остацима ове велике православне светиње.

-Часни оци, уважена председнице, поштовани директори институција, драга браћо и сестре. Морам да вам кажем да сам благословена што сам данас овде са вама, што смо сви заједно , обожени љубављу господњем на овом светом месту.

-Данас је дан када треба да се сетимо свих наших црквених великодостојника и спрских владара који су уткали себе у ову светињу и оставили нам је да се овде окупљамо- казала је Милена Парлић. Она је уз остало истакла да Србима на Косову никада није било лако, али су опстајали у вери, молитви и љубави.

-И када будемо достојни онда ће нам господ отворити пут и да и ову светињу обновимо онако како смо многе обновили после страдања. Сви ви знате да је овим садашњим тешким временима, судиће неки будући векови. Уверена сам да ћемо сви ми дочекати да ловорике падају на наше будуће дане, само уколико будемо достојни и управо овако у вери у љубави у јединству ,поштујући државне и националне интересе да се окупљамо. Једино тако моћи ћемо да да се одржимо и опстанемо, а боже здравља и победоносно духовно се уздигнемо у обновљеном Убошцу- истакла је Милена Парлић.

У култуно уметничком програму учествовали су КУД „Ново Брдо“, певачка група , певачка група „Расиа“, вокална солисткиња Оливера Митић која негује традиционалну српску етно музику, глумица приштинског Народног позоришта, Тамара Томоановић као и локалне певачке групе.

Овогодишњи колачари су приредили „ Трпезу љубави „ за све окупљене на остацима манастира Убожац, како је иначе то дуга традиција на празник Марковдан.

Директорка Дома културе „Радомир Поповић“, Марија Кенић нам је рекла да се нада да ће ова манифестација постати традиционална.

Остаци манастира Убожац налазе се на средини пута између села Горње Мочаре и Доње Мочаре код Косовске Каменице. У народу у овим крајевима познат је још и под именом Рђавац.

Раније се сматрало да је манастир саграђен у 14. веку и да је његов ктитор била сестра Стефана Дечанског, Јелена Дечанска. Међутим новија истраживања утврдила су да је саграђен у 16.веку и да је његов ктитор био охридски архиепископ Прохор.

Манстирски комплекс је сачуван у рушевина. Црква је посвећена Ваведењу Пресвете Богородице и грађена је од камена и опеке. Некада видни остаци живописа уништио је зуб времена, јер црква није наткровљена.

У оквиру манастирског комплекса налазе се и остаци конака, где посебно импресивно иако у рушевинама делују остаци манастирске трпезарије која је била зидана од камена и опеке као и црква.

Забележено је да је у овом манастиру 1586.године преминуо и сахрањен пећки патријарх Саватије Соколовић. Након тога Убожац је навјише био везан за патријарха Пајсија који је посећивао ову светињу. Манстир је пострадао у време Турака.

С.И.