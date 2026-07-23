У суду у Приштини завршено другостепено суђење Шаћиру Лутвији
Шаћир Лутвија, оптужен да је наводно починио ратни злочин против Албанаца, изјавио је да је за кривицу која му се ставља на терет одговорна друга особа која је пре и током сукоба радила у полицијској станици у Призрену, са истим идентификационим детаљима – брковима и младежом на лицу.
Лутвија је у другостепеном судском процесу у Основном суду у Приштини, у завршној речи одговарао на питања његове одбране, тужиоца и суда и казао да особу одговорну за кривична дела којима га терете, треба тражити у централној Србији.
“Да сам починио било какав злочин не бих долазио на Косово све време након сукоба 1999. године. Живео сам на Косову, слободно сам се кретао, са женом сам на подручју Горе боравио сваког месеца. Нико прстом није показао у мене, никада лоше са Албанцима нисам имао”, рекао је Лутвија пред судским већем.
Тужилац Иљир Морина је у завршној речи тврдио да је Лутвија са другим полицајцима применом репресивних мера, нехуманим поступањем према Албанцима, у полицијским станицама у Призрену и Ораховцу починио кривично дело, наводећи појединачне примере.
Тужилац је предложио судском већу кажњавање Лутвије и у другостепеном поступку. У првом поступку суд је Лутвију осудио на 10 година затвора, да би Апелациони суд поништио ту одлуку и случај вратио на поновно суђење.
Бранитељка оптуженог адвокатица Јована Филиповић је у завршној речи указала да је у овом поступку кључно питање, у ком својству је њен брањеник радио у полицијској станици.
„Сведоци се слажу да их је малтретирало лице које је радило у цивилу. Ми смо утврдили у овом поступку да је он радио као полицајац у униформи. Основано се поставља питање да ли сведоци када говоре о томе да их је малтретирао човек са младежом на лицу говоре о овом човеку на оптуженичкој клупи или можда о неком другом човеку“, указала је Филиповић.
Она је истакла да је апелациони суд посебну пажњу усмерио на поступак идентификације, као и на то да ли је процес обављен у складу са законом.
„Питам се да ли су сведоци идентификовали Шаћира као неког ко је починио ратни злочин или су идентификовали младеж на лицу“, рекла је Филиповић.
Подвукла је да се Лутвији, према изјавама сведока, не може приписати убиство, као и да нису познате ни врсте повреда које су задобили оштећени.
“Кривица се не може претпоставити, а ми смо до сада суду јасно указали на све контрадикторности у изјавама сведока, да материјалних доказа нема, нема ни медицинског вештачења које би било какве тешке телесне повреде потврдило у овом случају, тако да очекујемо да ће суд у овом поновљеном поступку да донесе једну пресуду која ће заиста бити у складу са законом, без било какве политичке конотације, јер овде се ради о индивидуалној одговорности, а не о некој колективној одговорности коју треба да сноси било који припадник полиције или Војске Југославије”, закључила је Филиповићева.
Изрицање пресуде у поновљеном поступку против Лутвије заказано је за 28. јул.