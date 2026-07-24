Улуташ: Кфор остаје посвећен безбедности на КиМ, Мојсиловић: Заштитите Србе и наше наслеђе
Командант Кфора генерал-мајор Озкан Улуташ изјавио је , након састанка са начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем, да је посвећеност Кфора трајној безбедности свих на АП Косову и Метохији и регионалној стабилности непоколебљива и да ће та мисија наставити да пружа подршку дијалогу између Београда и Приштине који се води уз посредовање Европске уније.
Озкан Улуташ је подсетио да ће, као резултат континуираног побољшања безбедносне ситуације на КиМ, НАТО оптимизовати распоред снага Кфора у Покрајини и постепено прилагођавати његову тренутну бројност током наредне године, наводи се у саопштењу Кфора.
„Оптимизација ће се спроводити се постепено и у складу са ситуацијом на терену, а може да буде и поништена ако то буде захтевала безбедносна ситуација. Показали смо током 2023. године колико брзо можемо да ојачамо мисију када је то потребно. Тада је Кфор појачан са више од 1.000 војника да би одговорио на сложеније безбедносне околности“, навео је Улуташ.
Истакао је и да је посвећеност Кфора трајној безбедности свих на АП КиМ и регионалној стабилности непоколебљива и да ће остати у потпуности усмерен на наставак пуног спровођења свог мандата УН, у корист свих заједница на АП КиМ.
„Кфор ће наставити да пружа подршку дијалогу између Београда и Приштине који се води уз посредовање ЕУ. То је оквир у којем треба решавати отворена питања и тражити решења која поштују права свих заједница“, истакао је Улуташ.
Улуташ је навео да му је велико задовољство што је био у Београду, у својој петој посети као командант мисије Кфор под вођством НАТО-а, искрено захваливши властима Србије на континуираном и изузетном гостопримству.
Командант Кфора истакао је дугогодишњу сарадњу коју је Кфор током година развио са начелником Генералштаба Војске Србије.
Према његовим речима, редовна комуникација између Кфора и Војске Србије од кључног је значаја за очување међусобне транспарентности, разумевања, поверења и сарадње.
„Више од четврт века Кфор је посвећен пуном спровођењу свог дугогодишњег мандата УН, доприносећи очувању безбедног и сигурног окружења за све људе који живе на Косову, у сваком тренутку, непристрасно и у тесној координацији са Косовском полицијом и Мисијом ЕУ за владавину права на Косову (Еулекс)“, нагласио је Улуташ.
Мојсиловић тражио заштиту Срба и српског наслеђа
Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић затражио је током разговора са генерал-мајором Озканом Улуташом, да Међународне безбедносне снаге, као једина легитимна оружана формација у Покрајини, испуњавају своје обавезе у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација и Војно-техничким споразумом.
Истакао је, такође, да на првом месту, заштите Србе и српско верско, културно и историјско наслеђе у Покрајини.
Мојсиловић је истакао да се Срби на КиМ не осећају сигурно, а у разговору је оцењено да је ситуација у Покрајини и даље осетљива и крхка и да зато Међународне безбедносне снаге морају бити спремне да, у складу са својим мандатом, заштите становништво и очувају безбедно окружење, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
Два генерала разговарала су о актуелној безбедносној ситуацији на Косову и Метохији и активностима које Војска Србије и Кфор предузимају ради праћења стања на терену и спречавања настанка и ескалације кризе.
У том смислу, истакнут је значај сталних и непосредних контаката између релевантних инстанци Војске Србије и Кфора на свим нивоима.