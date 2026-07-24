ЕУ позива на једнаку примену принципа владавине права широм КиМ
Мисија ЕУ огласила се поводом састанка који су њени и представници Еулекса имали са градоначелницима четири општине са севера КиМ. У саопштењу позива на унапређење координације између локалног и централног нивоа, ефикаснију подршку општинама од стране надлежних министарстава и једнаку примену принципа владавине широм КиМ.žШефови мисија ЕУ посетили су Звечан, где су се састали са председницима четири општине на северу КиМ како би разговарали о функционисању локалне самоуправе и обављењу њихових надлежности осам месеци након ступања на дужност после локалних избора одржаних у октобру 2025. године.
Председници општина указали су на низ дуготрајних изазова који утичу на пружање општинских услуга, укључујући недостатак архивске документације, мањак квалификованог кадра, буџетска ограничења, имовинско-правна питања и контролу активности општина са централног нивоа, наводи се у саопштењу Мисије.
Додаје се да су шефови мисија ЕУ одржали одвојене састанке и са представницима цивилног друштва и одборницима из опозиционих странака у општинским скупштинама.
„ЕУ и њене државе чланице остају чврсто посвећене снажној локалној самоуправи на Косову и децентрализацији заснованој на Уставу и Закону о локалној самоуправи, те позивају на унапређење координације између локалног и централног нивоа, ефикаснију подршку општинама од стране надлежних министарстава и једнаку примену принципа владавине права широм Косова“, каже се у саопштењу.
Додаје се да су „ефикасне, одговорне и у потпуности функционалне општинске администрације које пружају квалитетне јавне услуге свим становницима Косова, укључујући и север, у јавном су интересу и од суштинског су значаја за изградњу поверења, стабилности и просперитета“.
„Као најјачи и најпоузданији партнер Косова и највећи пружалац финансијске помоћи, Европска унија ће наставити да подржава општине и реформе које јачају локалну самоуправу широм Косова“, закључује се у саопштењу.