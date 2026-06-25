РАДА КОМАЗЕЦ МЕЂУ КОСОВСКИМ ФЕНОМЕНИМА
У време када се борба за очување културног идентитета и историјског памћења на Косову и Метохији води свакодневно, сведочанства о појединцима који својим радом чине стубове тог опстанка добијају непроцењиву вредност. Један од таквих светлих примера је Рада Комазец, новинарка, уредница и директорица Новинско-издавачке куће „Панорама”-Јединство која је званично уврштена у капиталну монографију „Косовски феномени” истакнутог новинара, писца и хроничара Ђорђа Јевтића.
Ово значајно признање представља круну дугогодишњег труда и посвећености, али и потврду да стваралаштво и рад који настају из љубави према свом народу и коренима остављају неизбрисив траг у савременој историји и култури.
МОНОГРАФИЈА КОЈА ПРКОСИ ЗАБОРАВУ
Књига „Косовски феномени” представља једно од најважнијих савремених дела документарне и публицистичке књижевности на нашим просторима. Аутор Ђорђе Јевтић је кроз вишедеценијски истраживачки и новинарски рад успео да мапира кључне тачке, институције и људе који су након судбоносне 1999. године остали да сведоче о трајању српског народа на Косову и Метохији.
Ово дело није само пука хроника тешких времена; оно је пре свега слављење менталне и духовне издржљивости. Подељена на поглавља која анализирају књижевност, ликовну уметност и рад културних институција, књига доноси приче о појединцима који својим аутентичним животним путевима и стваралаштвом пружају специфичан културни отпор уништењу и забораву. Према речима књижевне критике, сви они који су се нашли на страницама ове монографије носе узвишену титулу „сведока и чувара” српске духовности.
Уврштавањем у овај одабрани круг, рад Раде Комазец препознат је као трајна вредност и незаобилазан део савременог културног мозаика Косова и Метохије.
Јевтић је у књизи „Косовски феномени” Ради Комазец посветио неколико страница, називајући је Далматинском Косовком, а између осталог за госпођу Комазец наводи: „Ова изузетна жена спаја дубоку мудрост и отмену харизму, неуморно и суптилно делујући на очувању српског језика, писма и културне баштине на Косову и Метохији. Кроз свој медијски израз и хуманитарни рад, она је достојанствен глас народа који доноси истину и конкретну помоћ тамо где је најпотребније. Њена одговорност, професионализам и племенита посвећеност чине је стубом ослонца заједнице и истинским чуварем нашег идентитета”.
СВЕДОЧАНСТВО О ЗНАЧАЈУ РАДА
Поводом овог великог признања, Рада Комазец није крила узбуђење и дубоку захвалност према аутору књиге, али је истакла и велику одговорност коју ово уврштавање са собом носи:
„ Желим да упутим речи најдубље захвалности господину Ђорђу Јевтићу на изузетној части коју ми је указао уврстивши ме у ’Косовске феномене’. Сазнање да је мој рад, труд и животни пут препознат као вредан оваквог места у историји, дубоко ме је гануло и испунило поносом.
Косово и Метохија за све нас представљају темељ идентитета, духовности и непролазних вредности. Бити препознат у том контексту, међу људима који својим делима сведоче о трајању, храбрости и аутентичности, носи са собом огромну одговорност. Ову одлуку аутора видим као сведочанство да оно што радим има смисао, али ми уједно даје и снажан ветар у леђа да наставим још посвећеније.
Хвала господину Јевтићу што препознаје и чува од заборава вредности које нас окупљају. Његов рад на очувању нашег наслеђа и истицању појединаца који доприносе заједници од непроцењивог је значаја. Ово признање не доживљавам само као лични успех, већ као заједничку победу свих идеја, културе, српског језика и вредности за које се заједно, свако на свом пољу, боримо – казала је Рада Комазец.
Такође, Јевтић је имао у виду целокупан рад Раде Комазец од даривања књига школским библиотекама на Косову и Метохији до помоћи социјално угроженим породицама. Није изоставио ни њен активизам на промоцији лика и дела Николе Тесле, као и допринос откривања бисте Николе Тесле у Грачаници.
Уврштавање у „Косовске феномене” остаје као трајни запис у културној баштини, али и као инспирација новим генерацијама да се кроз рад, образовање и уметност може и мора бранити право на постојање и идентитет.
З. Влашковић