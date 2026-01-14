СОРЕНСЕН СЕ НАДА ДИЈАЛОГУ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ ТОКОМ ОВЕ ГОДИНЕ
Изасланик Европке уније за дијалог Петер Соренсен изјавио је у Приштини да очекује брзо успостављање новог сазива централних институција, у нади да ће током ове године доћи до наставка дијалога са Београдом.
„Оно што је од нас тражила међународна заједница, у нашој улози посредника у дијалогу, јесте да осигурамо да обе стране седну и разговарају. Зато ћемо морати да пронађемо начин да се то деси. Висока представница (Каја Калас) је прошле године посетила Београд и Приштину. Постоје обавезе да ће бити састанка када за то дође време. Она ће сазвати састанак. Људи ће да дођу и видећемо. Али мораћемо да видимо“, изјавио је Соренсен, након састанака које је одржао са Аљбином Куртијем и Вјосом Османи.
Соренсен је истакао да „има велике наде да ће 2026. година донети оно што 2025. није успела да постигне“.
Изасланик Европке уније је најавио да ће након посете Приштини, током викенда посетити и Београд.