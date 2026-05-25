Симић: Притвор челницима српских установа наставак Куртијевог институционалног терора
Одређивање притвора од 30 дана директорима српских институција у Грачаници наставак је притисака које Аљбин Курти спроводи над Србима на простору Косова, који сада трпе организован институционални терор, рекао је члан председништва Српске листе (СЛ) Игор Симић.
Указао је да су на удар дошли челници два стуба опстанка Срба на Косову и Метохији – школства и здравства.
„То су људи који воде наше школе, основне и средње, домове здравља и Клиничко-болнички центар. Дакле, седам угледних Срба и Српкиња, часних људи и домаћина, у притвору су заједно са људима криминалног миљеа са циљем Аљбина Куртија да их понизи, да сломи њихов отпор само зато што воле Србију, зато што служе српском народу, зато што лече и образују српску децу, а на тај начин и да пошаљу поруку свим другим Србима“, навео је Симић.
Оценио је да је у питању вршење притисака са циљем обесхрабривања и застрашивања Срба пред предстојеће изборе 7. јуна.
„Аљбин Курти, заједно са својим миљеником Ненадом Рашићем, схватио је да нема подршку српског народа. У претходна три изборна циклуса његов миљеник је добијао мандат у скупштини у Приштини тако што је прво имао 1.200, а на последњим изборима 1.700 гласова Албанаца. Сада су схватили да му треба много више, јер Срби неће да подрже оног ко је спреман да прода веру за вечеру, и онда су одлучили да изврше притисак на све слободне и часне Србе“, рекао је Симић.
Коментаришући то што су приштинске привремене институције објавиле да је истрага против седморо српских челника због наводног „кршења слободног опредељења бирача“ покренута након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним претњама бирачима пред изборе 7. јуна, Симић је рекао да је повод био то што су директори суспендовали неке раднике у својим установама због кршења дисциплине, и истакао да би то требало третирати као радно-правни спор.
„Не, ови људи су кршење радне дисциплине пребацили, захваљујући том Рашићу, на терен политике и позвали косовске институције да реагују. Уместо да поднесу жалбу српским институцијама и реше то питање, докажу да неко можда греши, они су одлучили да ово искористе за кампању, јер добар део тих људи има директне контакте са Ненадом Рашићем, а њему је то била одлична прилика да испуни вољу Аљбину Куртију“, оценио је Симић.
Он је рекао да је 15. марта, захваљујући подршци државног врха и раду на терену са међународним представницима, спречен упад косовске полиције у српске образовне и здравствене установе, а да је Рашић сада косовску полицију директно увео у институције.
Истакао је да је то само једна у низу Куртијевих акција и навео да је такође смањен број чланова бирачких одбора из Српске листе.
„Сада их имамо 25 мање у односу на децембарске изборе. Само у Северној Митровици од 22 бирачка места на шест ми немамо никакву контролу. Дакле, тамо где гласа 6.000 бирача, ми нећемо моћи да контролишемо процес. Они су пре пар дана отишли корак даље. По први пут од ’99. године наовамо, председници општинских изборних комисија нису Срби, и не да нису Срби, нису ни запослени у Централној изборној комисији, већ запослени у Министарству унутрашњих послова који раде у оквиру Центра за регистрацију грађана, или оно што се код нас у српском систему зове – они раде у оквиру управних послова Министарства унутрашњих послова“, прецизирао је Симић.
Навео је да је било изванредних кандидата Срба, али да су сви одбијени под изговором да немају искуства, упркос томе што су учествовали у бирачким одборима већ неколико година.
„Ради се све да се процес обесмисли и да се Срби уплаше или на неки други начин одврате од тога да изађу и искористе своје бирачко право“, навео је Симић.
Коментаришући то што је Врховни суд одбио жалбу СЛ на одлуку изборног панела да се потврди изборна листа Ненада Рашића, Симић је рекао да се та листа, односно Грађанска иницијатива, пријавила за учешће на изборима где желе да освоје посланичка места резервисана за Србе.
„Дакле, Срби имају право на 10, међутим, ту имате господина Алила Ђерлека који је буквално Бошњак, и то сви знају. Да нико не схвати погрешно, немамо ми ништа против било које заједнице, али се човек кандидује за позицију посланика који припада Србима. Па имате Лазара Радуловића, човека који је био председник удружења Црногораца, који има десетине јавних наступа у којима тврди да се он залаже за то да Црногорци добију већа права, јер он као њихов представник то тражи“, рекао је Симић.
Он је додао да је Врховни суд на жалбу одговорио рекавши да СЛ није доказала да ти људи нису Срби.
„Зашто је то опасно? Сутра ће Аљбин Курти на неким наредним изборима формирати листу која ће се пријавити такође за тих 10 резервисаних места. Кад има тих 10 резервисаних места и на та места кандидује 10 Албанаца, њему неће бити проблем да 10-20 хиљада гласова пребаци њима. И онда ћемо имати ситуацију у којој ће ти квази-Срби, у ствари Албанци, гласати за промену устава и легално омогућити уједињење Косова са Албанијом, укидање српског језика, укидање Српске православне цркве и спајање са албанском националном црквом“, упозорио је Симић.
Посебно забрињава, како је навео, то што су представници међународне заједнице и прошле изборе, на којима је Рашић ушао у скупштину гласовима Албанаца, прогласили демократским.
„У Качанику Срба нема задњих неколико деценија, и тамо је човек добио 50 гласова. У Ђаковици, где имамо свега пар стараца, добио 50. У Призрену, где има двадесетак Срба, не рачунајући богослове који иначе и немају право гласа јер нису сви са простора Косова и Метохије – он је добио 336 гласова, доминантно Албанаца. Дакле, то је начин да се изврда воља српског народа и да се онемогући основно право да бирате кога желите и ко ће вас представљати“, навео је Симић.
На питање да прокоментарише реакцију међународне заједнице на хапшење српских директора установа, Симић је рекао да су овог пута изостала чак и саопштења, што посебно забрињава.
Симић је рекао да се протести свих просветних и здравствених радника у Грачаници настављају и да ће се одржавати сваког дана од 9 часова, уз подршку других здравствених радника широм Косова.
Истакао је да су протести подсетник међународној заједници да реагује, али је додао да велика очекивања нема.
Поручио је да се СЛ бори против политике која значи нестајање српског народа и против оних који би само да климају главом у Приштини и да буду политички декор.
Истакао је да без подршке државе Србије не би више било Срба на Косову.
„С друге стране, и ми на Косову и Метохији разумемо положај у коме се наша земља налази, да је под притиском и међународних сила, да се на улицама наших градова нападају српски полицајци, да се нападају српске институције, и разумемо из којих центара моћи то долази“, навео је Симић.
Истакао је да је буџет косовских институција за 2026. годину четири милијарде евра, а да је од тог износа за десет општина са српском већином није предвиђен нити један цент.
Симић је поручио да је важно да на предстојећим изборима Срби на Косову покажу јединство.
„Ово нису било какви избори, ово нису неки избори где се бира 10 људи. Ово су избори на којима ви бирате хоћете ли да постојите, хоћете ли моћи нормално да да се школујете, лечите, да радите. И зато се ми боримо, и против нас није нека политичка партија, већ део режима који жели да Срби нестану“, рекао је он.
На питање да прокоментарише формирање тзв. жандармерије које је најавио Аљбин Курти, Симић је подсетио да је у претходних неколико година на земљи српских домаћина саграђено девет полицијских база, станица и пунктова.
„Најава формирања жандармерије је просто промена униформе да се и додатно милитаризује тај простор и врши притисак на српски народ. Курти жели по сваку цену да обесмисли споразум по коме је забрањено да косовске безбедносне снаге долазе на север Косова и Метохије. Он жели да види Албанце у зеленим униформама на административној линији са централном Србијом“, рекао је Симић.
Додао је да је број кривичних дела у четири општине на северу Косова, у односу на број становника, вишеструко мањи него у деловима насељеним Албанцима.
У Грачаници је у уторак приведена група директора српских образовних и здравствених институција због сумње да су наводно починили кривично дело „кршење слободног опредељења бирача“, а из тужилаштва у Приштини саопштено је да су они приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним претњама бирачима пред изборе 7. јуна.