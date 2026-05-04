Група албанских младића претукла Србина у Доњој Гуштерици, повређена и здравствена радни
Непозната група албанских младића физички је напала данас пре подне Мирослава Гуџића из Добротина, са којим се сусрела на путу за Доњу Гуштерицу код Липљана, видевши га у аутомобилу српских таблица. Гуџић је завршио у болници у Грачаници где му је указана лекарска помоћ. Канцеларија за КиМ осудила је напад.
Како је Гуџић пренео, проблем је настао у саобраћају, а ескалирао у Дому здравља Доња Гуштерица, где је покушао да се склони.
Албанци су га пратили колима и ушли у просторије Дома здравља, претукли га, а помоћ је покушала да му пружи медицинска сестра која је задобила повреде бранећи Мирослава.
Гуџић указује да су га псовали на националној основи.
“Видео сам да желе сукоб. Покушао сам да скренем у двориште Дома здравља Гуштерица са надом да избегнем целу ситуацију. Опет ми је бели голф препречио пут на самом улазу у двориште Дома здравља. Видео сам да желе сукоб. Кренуо сам колима, излетео сам из аута и ушао сам у канцеларију да се склоним”, испричао је Гуџић како је све почело.
Њих петоро-шесторо су кренула за њим, улетели су у канцеларију и почели су да га ударају и да га вуку из канцеларије.
Била је ту медицинска сестра која је покушала да га одбрани, па су и њу напали.
“И извукли су ме вани где су ме тукли. Не знам ко су ти људи. Не знам мотив напада. Ничим их нисам испровоцирао или угрозио. Једини мотив је тај што сам Србин и што возим ауто са нишким таблицама“, навео је Гуџић.
Директор КБЦ-а Приштина у Грачаници, проф. др Братислав Лазић, потврдио је да су данас у болници примљени пацијенти са повредама задобијеним у тучи, тренутно су стабилно, доброг општег стања и на посматрању.
Полиција је обавештена и истрага је у току.
Канцеларија за КиМ осуђује напад
Канцеларија за Косово и Метохију саопштила је да осуђује напад на Мирослава Гуџића који се догодио данас у Доњој Гуштерици, када је према сопственом сведочењу, овај Србин претучен у кругу амбуланте у овом српском месту од стране групе Албанаца.
„С његовом породицом су у контакт одмах ступили наши представници са терена, како би им пружили подршку и са њима и руководством болнице разговарали о здравственом стању и степену повреда повређених“, наводи се у саопштењу.
„Нови етнички мотивисани инцидент долази након низа антисрпских поступака режима у Приштини, као и напада на Србе који остају нерасветљени или неадекватно санкционисани, што стимулативно утиче на изгреднике који Србе третирају као мете. Реч је о још једном показатељу погоршане безбедносне ситуације у српским срединама и подизања међуетничких тензија“, истичу из Канцеларије за КиМ.