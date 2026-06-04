Сачувајмо српски народ на Косову и Метохији

У Лепосавићу одржана конвенција Српске листе пред парламентарне изборе заказане за 7. јун

У Дому културе,, Сава Дечанац“ у Лепосавићу одржана је предизборна конвенција Српске листе са које је поручено да су предстојећи избори најважнији за српски народ на КиМ. Кандидати за посланике позвали су народ да изађе на изборе у недељу 7 јуна и тако покаже слогу, јединство и жељу да остане свој на своме.

Под слоганом ,, Један народ – једна листа“ у великој сали Центра за културу ,, Сава Дечанац“ у Лепосавићу представили су се кандидати за посланике на парламентарним косовским изборима, а од свих говорника чула се јасна порука да српски народ сада више него икада треба да покаже слогу и освоји свих десет мандата колико је предвиђено за Србе у косовском парламенту.

Председник Српске листе Златан Елек казао је да не сме бити подела и да Срби треба заједно да подрже Српску листу и тако сачувају свој гарнт опстанка и везу са државом Србијом .

– Српска листа је народ са Косова и Метохије . Неопходно је да данас будемо сложни , нема места поделама и размирицама , јер то само Куртију и његовим сателитима даје предност. Српска листа се несебично борила за јединство, нова радна места , нове домове здравља, вртиће и школе. Успели смо јер је отворено више од хиљаду нових радних места , изградили смо све што смо обећали.И сада вам кажем да ће бити још запошљавања и да ће тридесет људи овде у Лепосавићу добити посао у здравству. На другој старни налази се Аљбин Курти који ради све супротно. Ово је мали крај, да се подсетите да ли је отворено и једно радно место за Србина у Лепосавићу. Наравно да није. Овде се доводе полицајци и отварају полицијске базе на српској земљи. Дају субвенције и уговоре, пољопривредне машине, а ми поручујемо да српски народ није на продају, рекао је Елек.

Он је још поручио да су ово веома важни избори за српски народ на Косову и Метохији , а Српска листа је бедем и последња линија одбране свих Срба који овде живе.

– Ово је референдумска атмосфера , где имате на једној страни Српску листу и државу Србију под бројем 119 , а на другој страни петоколонаше и издајнике , од којих се неки презивају на –ић. Српска листа је дом свих Срба који у срцу носе државу Србију са главним градом Београдом. Када гласате за СЛ ви не заокружујете само број , већ гласате да се у српским школама учи на српском језику, да се пише ћирилицом, да се литургије у црквама служе на српском језику и да вас лече српски лекари и медицинске сестре. Зато, 7. Јуна изађите на изборе и подржите Српску листу да сачувамо српски народ на Косову и Метохији, поручио је Елек.

Славко Симић, кандидат за посланика казао је, између осталог,, да је Српска листа најорганизованија политичка странка на овим просторима , трпимо ударе са свих страна ,али издржавамо јер верујемо у оно што радимо. Наши кандидати неће сагињати главу пред Куртијем, већ ће му у лице рећи све оно што српски народ мисли“, истакао је Симић.

Деканица Економског факултета из Приштине са седиштем у Косовској Митровици, Тања Вујовић, подсетила је на све тешкоће кроз које је прошла како она сама као самохрана мајка, тако и факултет, за све време након бомбардовања, али је веровала да ћемо победити увек.

-Девет пута сам се селила и упркос свему учила своју децу да буду добри људи. Борила сам се јер сам схватила да човек без корена може да преживи, али не може да живи. Зато сам се вратила са својом децом свом факултету и својим студентима. Ово вам не говорим да истакнем своју муку, јер знама да је много жена прошло можда и теже околности . Желим да вас подсетим да је најлепше шетати својим градом, где су живели ваши преци и који ћемо оставити нашим потомцима“, казала је Вујовић.

Игор Симић, кандидат за посланика је позвао грађане да подрже СЛ јер је то , како је истакао, подршка за сву српску децу, њихову будућност и везу са државом Србијом.

Јована Радосављевић, независни кандидат на СЛ рекла је да се вратила из иностранства јер је осетила потребу да свој рад и ангажман стави у службу српског народа.

-Потребни су нам заједништво и борба да створимо услове да наши млади овде остану. Не желим да се из мог Лепосавића људи не одлазе, већ да овде планирају породице и будућност, казала је Радосављевић. В.Вукојевић