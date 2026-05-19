Вујичић: Отежана контрола избора на КиМ, Курти покушава да умањи значај Српске листе
рпској листи ускраћен је велики број места у бирачким одборима за парламентарне изборе на КиМ, заказане за 7. јун. Према одлуци Централне изборне комисије у Приштини, представнике ће имати у 14 од 38 општинских изборних комисија. Председница скупштинског Одбора за КиМ Данијела Вујичић каже да је реч о наставку “антисрпске политике“ Аљбина Куртија. Отвара се простор за евентуалне злоупотребе, напомиње Вујичићева.
Председница скупштинског Одбора за Косово и Метохију Данијела Вујичић је у Јутарњем програму РТС-а рекла да је Српска листа и раније била изложена, како каже, покушајима опструкције и слабљења политичког утицаја.
“Аљбин Курти покушава да прекроји вољу српског народа и умањи значај Српске листе, која има највећу подршку међу Србима на Косову и Метохији“, рекла је Вујичићева.
Додала је да мањи број представника у бирачким одборима отежава контролу изборног процеса и, како тврди, отвара простор за евентуалне злоупотребе приликом пребројавања гласова.
“Веома је важно да резултати буду онакви како је народ гласао“, истакла је Данијела Вујичић.
Оценила је да Курти наставља политичку кампању засновану на, како је рекла, “антисрпској реторици“, јер “својим бирачима нема шта друго да понуди“.
Жалба Српске листе и политичка неизвесност у Приштини
Српска листа поднела је жалбу на одлуку Централне изборне комисије, а Вујичићева каже да очекује да ће “разум преовладати“ и да ће странка добити већи број места у бирачким одборима.
Према њеним речима, институције у Приштини су у политичкој кризи и после избора није извесно формирање стабилне владе.
“То говори о колапсу њихових институција, јер за стабилну владу морате да имате већину“, рекла је Вујичићева.
Сматра да ће након избора доћи до додатног политичког сукоба између Аљбина Куртија и Вјосе Османи, која, како је навела, има амбицију да поново буде кандидат за председника привремених институција у Приштини.
Све чешћи напади на Србе
Говорећи о безбедносној ситуацији, Вујичић је навела да су напади и притисци на Србе, као и на српске институције на Косову и Метохији, све чешћи.
“Свакога дана имате вест да је неком обијена кућа, да је неко ухапшен или оптужен за ратне злочине. Имамо више од 700 етнички мотивисаних напада током власти Аљбина Куртија“, рекла је Данијела Вујичић.
Најаве о “војсци Косова“ и улога међународне заједнице
Коментаришући најаве Приштине о улагању милијарду евра у развој такозване војске Косова и регрутовању нових припадника, Вујичићева је оценила да је делом реч о предизборној кампањи, али и о дугорочном пројекту.
“Они већ десет година раде на томе да до 2028. године постану војска Косова“, рекла је Вујичићева.
ЗСО се све ређе помиње
Истакла је и да Београд остаје опредељен за наставак дијалога, али да се, како каже, у међународним контактима све ређе помиње формирање Заједнице српских општина.
“Марта Кос је у Приштини говорила о наставку дијалога, али није поменула Заједницу српских општина, коју Срби чекају већ 13 година“, навела је председница Скупштинског одбора за КиМ.
Позвала је Србе на Косову и Метохији да на изборима 7. јуна подрже Српску листу.
“Важно је да српски народ буде уједињен и стане под један барјак“, поручила је Вујичићева.