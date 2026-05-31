Ђурић: Београд посвећен дијалогу са Приштином, Словачка важан партнер у подршци суверенитету Србије
Министар спољних послова Републике Србије Марко Ђурић изјавио је у Братислави, након састанка са министром спољних и европских послова Словачке Јурајем Бланаром, да Србију и Словачку повезују традиционално пријатељство, заједничке вредности и снажно партнерство и изразио захвалност Словачкој на доследној подршци европским интеграцијама Србије и очувању њеног територијалног интегритета и суверенитета.
Министар Ђурић је истакао да је Словачка једна од пријатељских земаља са којом су односи утемељени на историјским везама, блискости два народа и значајном доприносу словачке заједнице у Србији.
Он је оценио да посета долази у тренутку интензивирања билатералних контаката и потврђује позитиван замах у сарадњи две земље.
Подршка европском путу Србије и проширењу ЕУ
Ђурић је посебно захвалио Словачкој на подршци политици проширења Европске уније и европском путу Србије и нагласио да би веће укључивање региона Западног Балкана у европске токове допринело јачању економских и међуетничких веза, као и дугорочној стабилности читавог континента.
Нагласио је да је чланство Србије у Европској унији стратешки циљ од националног значаја, као и питање које доприноси укупној безбедности, стабилности и економском развоју Европе, истичући да Европа може бити заокружена само ако укључи све земље Западног Балкана.
Како је истакао, процес проширења мора бити заснован искључиво на учинку и резултатима, уз оцену да политичка условљавања не доприносе стабилности ни поверењу у процесу интеграција. Додао је и да ће председник Александар Вучић присуствовати предстојећем самиту са лидерима Европске уније који ће се одржати у Црној Гори.
Суверенитет и територијални интегритет Србије једнако су важни као и сваке европске државе
Осврнуо се и на питање поштовања међународног права и нагласио да наш територијални интегритет и суверенитет није мање важан од територијалног интегритета и суверенитета било које друге европске земље и да исти принципи морају важити свуда или их нема.
Додао је да је Србија опредељена за дијалог и решавање свих отворених питања у оквиру процеса под покровитељством Европске уније, као и да користи сваку прилику да партнере упозна са положајем српског народа на Косову и Метохији.
Словачка заједница као мост сарадње
Министар је указао и на значај словачке националне заједнице у Србији, нагласивши да ће Србија наставити да подржава пројекат отварања Словачке куће, која ће представљати додатни мост сарадње између две државе. Подсетио је и да је наивно сликарство словачке заједнице у Србији уписано на Унескову листу нематеријалног културног наслеђа, што представља заједнички понос Србије и Словачке.
Говорећи о сарадњи два министарства спољних послова, Ђурић је навео да постоји простор за унапређење координације и заједничког наступа у трећим земљама, укључујући могућност дељења дипломатских простора и јачања политичких консултација.
Нове инвестиције и заједнички наступ на трећим тржиштима
Када је реч о економској сарадњи, министар је оценио да она доноси конкретне користи грађанима обе земље, посебно издвојивши инвестицију компаније „Татравагонка Братство“ у Суботици, која је отворила 500 нових радних места.
Изразио је очекивање да ће бити реализоване нове словачке инвестиције у Србији, али и српске инвестиције у Словачкој, најавивши и скоро одржавање седнице Мешовитог економског комитета, на којој ће бити разматране могућности заједничког наступа на трећим тржиштима.
Потврда високог нивоа пријатељства и поверења
Шеф српске дипломатије оценио је да је посета Братислави потврдила изузетно висок ниво пријатељства и поверења између две земље, истичући да Србија и Словачка не деле само блиске историјске везе, већ и заједничку визију будућности засновану на сарадњи, стабилности и међусобном повезивању.
Бланар: Словачка не признаје тзв. Косово
Министар спољних послова Словачке Јурај Бланар поручио је да Словачка, полазећи од принципа поштовања међународног права и територијалног интегритета држава, не признаје једнострано проглашену независност тзв. Косова и подржава решавање тог питања кроз дијалог Београда и Приштине.
„Ми смо спремни да признамо тзв. Косово само ако се тако договоре Београд и Приштина, у другом случају не. Наше две државе верују да међународно право мора да се поштује без изузетака. Словачка не признаје тзв. Косово јер сматрамо да је то нарушавање територијалног интегритета Србије“, поручио је Бланар.
Политичке препреке успоравају европски пут Србије
Нагласио је да Словачка снажно подржава европски пут Србије и других земаља Западног Балкана, истичући да је наставак дијалога Београда и Приштине од кључног значаја како за процес европских интеграција, тако и за очување регионалне стабилности и безбедности.
„Ми смо убеђени да опструкције које постоје од стране ЕУ у случају интеграције Србије су више политичког карактера него суштинског. Више од пет година сте спремни за отварање кластера 3 који до данас није отворен и то ствара негативне емоције код грађана. Ми смо против пречица у случају других држава које желе у ЕУ, желимо да се очува принцип који је важио за све државе“, додао је Бланар.
Поручио је и да су односи Србије и Словачке традиционално блиски и пријатељски, уз посебну подршку очувању идентитета словачке заједнице у Србији.