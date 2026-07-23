После смене српских тужилаца, САД позвале Приштину да Србима обезбеди заступљеност у институцијама
Амбасада САД у Приштини позвала је носиоце централних институција да Србима гарантују заступљеност у њима и једнаке могућности учешћа у политичком и грађанском животу, истичући да их на то обавезују важећи закони, укључујући и устав.
Америчка амбасада реаговала је поводом одлуке вршитељке дужности председнице Аљбуљене Хаџију, која је на предлог тужилачког савета, декретом разрешила 20 српских тужилаца и другог особља а који су претходно повукли оставке из 2022 године у тужилаштву у Косовској Митровици.
„Устав и закони гарантују заступљеност косовских Срба у институцијама. Очекујемо да Влада Косова осигура да косовски Срби имају једнаке могућности и да буду у могућности да у потпуности учествују у политичком и грађанском животу. Наставићемо да се залажемо за ово“, наводи се из америчке амбасаде.
Европска унија је такође реаговала, изражавајући забринутост због одлуке Тужилачког савета и Аљбуљене Хаџиу.