Због недостатка кворума судски савет у Приштини без одлуке о повлачењу оставки српских судија
Чланови судског савета у Приштини, због недостатка кворума, нису данас одлучивали о захтеву српских судија са севера Косова и Метохије да повуку оставке и наставе да раде у суду у Косовској Митровици.
Три члана савета су напустила салу за састанке, што је онемогућило наставак рада, преносе медији на албанском.
Уочи седнице вршилац дужности председнице Аљбуљена Хаџију још једном је позвала чланове савета да одбије захтев за повлачење оставки судија из српске заједнице ради повратка у правосудни систем.
На конференцији за новинаре, Хаџију је рекла да су бивши српски судије и тужиоци наводно били умешани у кршење уставног и правног поретка на КиМ.
„Данас позивам судски савет да следи праксу Тужилачког савета. Врата наших институција су отворена за српске тужиоце и судије, али оне који нису под утицајем Србије и Вучића. Дакле, за оне који служе правди на Косову“, рекла је Хаџиу медијима у Приштини.
Канцеларија Европске уније у Приштини позвала је синоћ све политичаре да се уздрже од притиска на Судски савет и његове чланове приликом доношења одлука.
„Независно, непристрасно и аполитично правосуђе је фундаментално за владавину права у ЕУ и на Косову“, саопштено је из те мисије, а уочи данашње седнице савета.
Током ове недеље тужилачки савет у Приштини одбио је да прихвати повлачење оставки тужилаца и другог особља српске националности, који би да се врате у тужилаштво у Косовској Митровици.
Након савета, Аљбуљена Хаџиу потписала је декрет и разрешила тужиоце и друго особље.
Судски савет потврдио је да им се група судија и чланова помоћног особља српске националности, обратила електронском поштом, са намером да повлаче своје оставке дате 2022 године.