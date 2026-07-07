ПОСЛЕДЊИ СТРАЖАРИ
У селу је некада било седамдесетак српских домова. Постојала је и школа. Пут до села, иако је насипан пре неколико година, у лошем је стању
Шкрипао је ужегли шљунак под ногама на кривудавом макадаму док смо ходали из правца села Бушинца у Мигановце, скрајнуто старо српско село у побрђу новобрдске Криве реке северо-западно од Косовске Каменице. Прашина нам се лепила за обућу, док смо мучно покушавали да ходамо, оном бољом, неоштећеном страном пута, с кога су кише и снегови минулих година спрале лоше утабани туцаник. Нисмо се усудили да колима кренемо из Бушинца за Мигановце, јер су нам пре тога рекли да је пут на више места тешко оштећен и да је ризик ићи колима, посебно оним са ниским прагом. До Мигановца нас је делило два километра хода. Амбијентом је доминирала кише жедна, напукла црница. Налик сликама из саване изложена врућини, на више места дочекивали су нас призори сасушене траве, некадашњим богатим пашњацима, на којима су утихнули блеј оваца, рика говеда, фрула пастира. Негде са висина испуњених летњом измаглицом коју је стварала неописива врелина сунца, које је неумољиво пекло, чули су се с времена на време крици орлова крсташа који су крстарили небом изнад Мигановца. На моменте нам је поглед лутао преко брда и долова, шума и висова, тамо према истоку где су Медвеђа, Бујановац…
ПОЛОМЉЕНЕ ТАРАБЕ, КАТАНЦИ НА КАПИЈАМА
Заокупљени мислима о крајолику, заборављамо на тренутак чињеницу да већ неко време ходамо и да нисмо срели никог. Та мисао је почињала да доминира како смо улазили дубље у главни део села Мигановца, коме још припадају и махале Змијарник и Гоголовце. Нигде живе душе на улазу у село и што смо ишли даље такође, а околиш у селу је изазивао тугу. На све стране призори поломљених тараба, празних амбара и кошева, поломљених црепова, растиња које гута кућне прагове, које очигледно дуже нико не прескаче. И катанци на забрављеним капијама, зарђали. Некада домаћинске куће и окућнице, пуне људске вреве и торови пуни стоке, зјапе празни, тихо и немо још увек сведочећи, изложени пропадању, да су се ту некада славе славиле, момци у војску испраћали, синови женили, ћерке удавале, кола свадбена вила. Дуж главног оронулог пута који води кроз главни део села Мигановца, дочекивали су нас призори старих сорти шљива, званих у Косовском Поморављу џанарике, али и оних старинских крушки, какве се ретко где могу наћи. Многе крошње, посебно џанарике, пресавиле се од рода, али још недозреле. Нигде домаћина, нигде домаћица у тим некада домаћинским двориштима и окућницама. Самоћа се увукла у њих и пустош овладава. А некада се од тих шљива џанарика пекла ракија, она „моравачка”, како су је многи звали. Наздрављало се њоме за добро и за берићет, посебно оном јачом, препеком. А она слабија, „прва рука”, „мека”, како су је звали, грејала се за Божић и тако грејану укућани су пили у хладне зимске дане, док су у „смедеревцима” пуцкетала дрва и домаћице пекле погачу, а изнад истог тог „смедеревца” поредано у низове сушило се свињско месо. Такви су били обичаји и у Мигановцу, као и у другим српским селима, кад дубоки снежни наноси и мраз окују села. Ходајући прашњавим макадамом кроз Мигановце у ишчекивању да ћемо срести некога тог претоплог јулског дана, тргли смо се на псећи лавеж из једног дворишта крај пута. Озарила нас је радост када смо на тераси куће угледали човека. Без икакве подозривости, када смо се представили ко смо, прихватио је да поразговарамо о селу. Рече нам да се зове Радован Ивановић и да од 2000. године са породицом живи у једном селу код Ниша, али да долази у свој завичај. Док нам је причао, осетили смо да то чини с јаком емоцијом и тугом у гласу, посебно када је причао о томе да се Мигановце, некада јако село, готово испразнило од људи.
ЗАВИЧАЈ СЕ НЕ ЗАБОРАВЉА ТЕК ТАКО
– Кад су деца отишла, жена и ја смо одлучили да одемо за њима тешка срца. Отишли смо под туђим кровом, али смо се из године у годину кућили и сад смо и тамо своји на своме, али ја долазим овде у моје родно село. Овде ми је некако, чини ми се, више моје, осећам се више као свој на своме. Овде су ми корени, моја дедовина, очевина. Тешко ми је кад видим како је из године у годину све мање људи. Нема младих. Празне куће. И ја сам се својевремено кућио овде. Градио, улагао, а сад гледам како пропада, али не могу да променим ништа. Имам брата који живи овде. Жена му умрла, па живи сам. Он колико-толико води бригу и о својој и о мојој кући, али и њега године притискају, снага га издаје. Да се одржава имање треба младост, снага, а тога овде нема – рако је Радован. Док нам је говорио ове речи Радовану је глас подрхтавао, поглед био уперен у околне помоћне објекте у његовом дворишту, које није заобишао коров. А на питање да ли ће се можда неко од његових овде вратити, одговара.
– Тешко. Не верујем. Прошапутао је истим оним тужним гласом Радован. Рече нам да ће остати још који дан у Мигановцу, док не заврши неке послове у Косовској Каменици, па ће се вратити назад у његов нови дом код Ниша. На питање чиме иде у Косовску Каменицу, рече нам да позове каменичке таксисте Албанце који наплаћују вожњу пет евра у једном правцу.
– Лош је пут, па вероватно зато толико и наплаћују, али шта је ту је. Немам другог избора. Пешке да идем не могу – рече нам Радован. Његов брат не бејаше код куће тог дана. Отишао неким послом, рече нам Радован, у Кососвску Каменицу, која је од Мигановца удаљена, ако се иде преко Бушинца, седам километара. – Некада смо ишли пречицом, кроз шуму. Силазили у Косовску Каменицу. То је краћи пут, око четири километра, али нико више не иде тим путем. И он је зарастао ко и многи путељци и пречице кроз село и од села ка околини – рече нам Радован. Кренули смо даље ка делу села где живи брачни пар Драган и Вера Милошевић, обоје на прагу седме деценије живота. Драган је, када смо га угледали, седео замишљеног погледа, за столом испред куће, а Вера је била у кући. Нису крили радост када су нас угледали. Осим њихове деце ретко им ко свраћа у дом који је некада био препун гостију и у коме је свако добронамеран вазда добродошао. Уз кафу коју је Вера скувала и сок, кренули смо причу о томе како се некада живело у Мигановцу и како је сада?
МОЛИТВА НА СТАРОМ ЦРКВИШТУ СВЕТЕ ПЕТКЕ
– Сад ко што видите, туга и јад. Остали смо ми стари. На прсте да нас пребројите. Нема деце. Ми што смо остали старимо. Онемоћали смо. Из дана у дан све више стежу бољке. Не може да се ради земља. Њиве остају пусте, а некад камен да бациш родио би. Све се изокренуло. Све се променило. И време некако, чини ми се, постало другачије. Клима се променила. Ништа више овде нема напредно, полако пропадамо. Е једино што смо срећни што имамо четири ћерке и све су удате овде на Косову. Долазе нам. Имамо 13 унучади и једног праунука Вељка. Оставе кола у Бушинце и онда кад је лепо време једним старим колима, која паркирамо тамо, донесу нам намирнице овде. Не могу више да идем ни по храну из Народне кухиње, јер је доносе само у Бушинце. Морам два километра пешке да идем тамо, а ноге ме боле, па сам одустао. Рекао сам да ми не доносе више – каже Драган, а док је говорио пратили су га уздаси.
– Ја сам педесет година овде, од кад сам се удала. Село било пуно. Имали смо и школу. Била пуна деце, а сад ништа. Самоћа и чамотиња. Имали смо стоку. Пуно село и људи и стока. Сад имамо три козе само и њих ћемо да продамо, јер не можемо да их чувамо. Издаје нас снага. Ту скоро дали смо неким Албанцима из села да нам покосе ливаду и рекоше да нам плате сено и да део дају нама да прехранимо козе, али ево, још се не јављају. Однели су траву, а паре не доносе. Да ли ће или неће, ко би га знао? Верујем, ипак, да хоће. Ето, тако ти је то. Тако се живи. Најгора је самоћа – каже Вера. – На крају села живи још једна жена, Станица. Она је сама. Доле у махали Кололејци живи старији брачни пар. Деца им отишла у Косовску Каменицу. Горе у Змијарнику има два домаћинства са укупно шест чланова. Овде близу нас живи један сам човек. Оболео јадан. Воде га на дијализу чак у Врање. И то је све остало од нас у Мигановцу – истиче Вера, којој су уздаси ломили груди. Донела нам је албум да нам покаже своје потомке. У свој тој муци коју доноси самоћа у Мигановцу, срећни су кажу што им је Бог подарио бројну унучад и праунука и даће Бог још и више. Можда би се неко рекоше нам Драган и Вера и вратио, када би постојали бољи услови за младе, али нису оптимисти да ће се то догодити. – То су само наше лепе жеље, да село буде пуно људи, али за сада мрка капа. Нема ништа од тога. Долазе некад лети неки који су се иселили. Има и неки млади који су причали као да обнове црквиште Свете Петке. Живела је овде једна жена, зове се Руса. У Јагодини су неко време већ, али сваке године долази и иде на то црквиште. Почисте га колико год. Она кад је била тешко болесна, сањала је ту Цркву Свете Петеке и отишла је тамо и молила се Богу и Светој Петки и оздравила је. Зато сваке године долази на то црквиште – испричала нам је Вера.
ГРОБЉЕ КОЈЕ „УМИРЕ”
На питање да ли се продаје српска земља у Мигановцу, ово двоје супружника нам рекоше да за сада нико и не пита, али да то није искључено да ће се у будућности догодити, како је то учињено у многим другим српским селима у Косовском Поморављу, где су своју дедовину продали многи који су се иселили из тих крајева. Напуштајући Верину и Драганову кућу, коју им је пре неколико година саградила Општина Ново Брдо, којој село Мигановце припада админситративно по концепту приштинских институција, кренули смо назад у Бушинце, истим оним прашњавим друмом који води кроз село, где смо били приморани да оставимо аутомобил. Нигде никога више нисмо срели успут. Ни пса који се огласио када смо пролазили крај Радованове куће. Отишли смо да пронађемо гробљe, вођени Драгановим објашњењем да се налази у шуми на другом брдашцу. А призори који су нас дочекали на гробљу више су него тужни. Споменици вире из растиња. Многи једва видни, завијени у густо шибље и грање које их прекрива. Очигледно да дуже време нико није походио ово место, где почивају многи Мигановчани и Мигановчанке. Нисмо уочили скорије трагове паљења свећа крај споменика. И горионици крај споменика зарасли у коров. Призор застрашујући. Великан српске књижевности Иво Андрић је рекао да су гробља сведочанство живота, а не смрти. А мигановачко гробље крај махале Кололејци полако престаје да сведочи о животу, изложено пропадању и пустоши, растињу које очигледно нико не чисти и не води рачуна о њему. Напуштајући, гробље, пробијајући се отежано кроз растиње дочепали смо се ливаде са које је неко покосио траву и наставили даље, грабећи да изађемо на главни пут који из Мигановца води у Бушинце. Сунце је свом силином пекло мигановачку земљу. Неуморни орлови крсташи летели су безбрижно, негде високо изнад наших глава, с времена на време се оглашавајући крицима који су подсећали на зов дивљине. С.Ивковић